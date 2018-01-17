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公益團體股利逾百萬需課稅 立院協商保留

發稿時間：2018/01/17 17:10

最新更新：2018/01/17 17:10

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（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院今天朝野協商所得稅法修正草案。時代力量黨團提案，公益、慈善團體等股利所得超過新台幣100萬元部分，需按20%稅率繳所得稅。因未獲共識，立法院長蘇嘉全裁示先保留。

蘇嘉全下午召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。

其中，第42條，行政院提案，公司、合作社及其他法人營利事業，因投資國內其他營利事業，所獲配股利或盈餘，不計入所得額課稅。時代力量黨團提案增列第2項，教育、文化、公益、慈善機關或團體，股利及盈餘合計金額超過100萬元部分，按20%稅率計算報繳應納額。

民進黨立委王榮璋說，若不管公益慈善等團體的人數、單位規模大小，現在一律都是訂超過100萬元就要課稅，對小型團體部分會太多，對大型團體來說又太少。若這樣訂定，恐與所得稅法第4條產生競合。

財政部長許虞哲說，當初主要用意是醫療性財團法人，依條文限制結果，若以民國105年來講，有617家財團法人受到限制，課的稅有228億元之多，影響層面相當大，包括農民團體、職工福利委員會都受影響。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄說，因為第4條中就有規定，有所得就要納稅，第13條則要財政部訂一個標準，所得在標準內就免納所得稅，「應該不適合在這一條裡做規定」。

時代力量立委黃國昌說，為避免對有些較小的財團法人部分造成衝擊，才會訂為100萬元，且財團法人的收入沒有光靠股利所得的，還有其他的捐贈，不要想說這條文很像很可怕，不是超過100萬元就要100%課稅，，「是像長庚那種超大型的，才會受條文衝擊」，若認為100萬元太低，都可再討論。

黃國昌說，請財政部統計出股利所得超過100萬元的機關團體給大家看，平均最高的是醫療財團法人，10家平均12億元，弱勢團體、宗教團體大約都是300萬到400多萬元；政治團體只有2家，平均每年股利所得4億多元，「嚇死了」。

蘇嘉全說，立法目的財政部應該很清楚，不能錯殺無辜，但也不能縱容該繳稅而逃漏稅的；如果100萬元部分可以檢討，要300萬或500萬有幾家，都可以做分級，要訂在哪比較好，訂了要怎麼執行，條文先保留，後續第2輪協商再討論。1070117

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