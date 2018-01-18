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王定宇登記台南市長初選 有信心勝出[影]

發稿時間：2018/01/18 10:49

最新更新：2018/01/18 11:26

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影片來源：中央社

（中央社記者范正祥台北18日電）民主進步黨立委王定宇今天上午前往中央黨部，完成台南市長提名初選登記，他強調，有信心勝出，會讓市民知道他有行動力、有魄力讓台南市更進步，能夠改變台南市的將來。

王定宇面對媒體訪問時憂心，黨內台南市長提名初選競爭至今，負面手法、假的消息、假的民調充斥，這種現象不好，會傷害台南好的民主傳統及支持者的心。

zoom in 民進黨立委王定宇（前）18日前往民進黨中央黨部，登記參加台南市長黨內初選。中央社記者鄭傑文攝　107年1月18日民進黨立委王定宇（前）18日前往民進黨中央黨部，登記參加台南市長黨內初選。中央社記者鄭傑文攝　107年1月18日

他說，自己參選堅持不用遊覽車、不花大錢，也不用批評謾罵方式，畢竟是黨內競爭。初選到了最後一定會越來越激烈，民主不怕競爭的激烈，但怕拙劣的手段。

王定宇指出，台南市民都在看每位參選人進行初選的風格，如果是用負面手法、砸大錢方式選舉，市民是經過長久民主洗禮的選民，會把這些人淘汰掉的。

他也呼籲黨內投入這場初選的參選人，不要為了樁腳而犧牲了原則，傷了民進黨「清廉、反黑金」的基本原則。選民自有判斷，看在眼裡，想在心裡。

至於是否支持初選財務透明，王定宇表示，財務透明是政治最基本的，公布財務是好事。不過，他也指出，初選沒有法律規定，參選人初選財務公布後如何查核？每位參選人都可以提出初選財務數字，但是如果無法查核，無法說服人的。

他說，選民從街頭看板、廣告數量、造勢場次，就不難知道參選人初選開銷如何。

被進一步問到有沒有信心在黨內提名初選最後勝出？王定宇說，他會勝出，會利用好的選舉方式、好的政策、強大的執行力，讓台南市民知道「市長應當如此」。

目前為止，民進黨2018台南市長提名初選完成登記的參選人，除了王定宇，還有立委葉宜津、黃偉哲、前台南市副市長顏純左及民進黨前副秘書長李俊毅。初選登記日期自15日至19日止。1070118

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