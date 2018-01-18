陳亭妃登記南市長初選 要以藍圖規劃取勝

影片來源：中央社

（中央社記者范正祥台北18日電）民主進步黨立委陳亭妃今天上午前往中央黨部完成台南市長提名初選登記，她表示，已經準備好了，要以藍圖規劃取勝，以「五大觀光軸」與「科技三軸」，帶領台南起飛、市政大發揮。



陳亭妃以「新台南、新市長」為競選標語，對於建構新台南的願景，她指出，「五大觀光軸」方面，以大新營、曾文南科、濱海藍帶、大目降、府城新豐，依大台南山、海、平原地理區分五大觀光軸帶，串連宗教、文化、農漁特產，發展出各具特色的觀光產業。



她表示，「科技三軸」後壁蘭花生技園區、南科三奈米產業聚落、沙崙綠能科技園區，將設單一窗口協助廠商缺水、電、水力、土地、環保等等問題，使廠商願意擴大投資增加就業機會。



面對媒體詢問，所謂初選獲得「派系」支持一事，陳亭妃強調，前行政院長游錫堃是非常好的前輩與導師，一路提拔她，這不是派系，而是情份，那是感情與感恩。游錫堃提出的正常國家理念，也是大家一路跟隨他的。



陳亭妃表示，包括「大師兄」台中市長林佳龍，以及「二師兄」基隆市長林右昌，大家都是共同的理念，沒有任何的「派系」。「我們是正國會，正常國家這樣一個共同理念，我們為這樣的一個追尋，希望有一天台灣能夠成為正常國家，所以我們不是派系。」大家是理念相同，為了正常國家推動，共同的好夥伴。



陳亭妃強調，參與市長提名初選，要給市民看到規劃好的願景藍圖，有完整的規劃和政策理念，「希望給人民看到的是一個準備好的新台南、新市長陳亭妃」。



目前為止，民進黨2018台南市長提名初選完成登記的參選人共有6人。除了陳亭妃，還有立委葉宜津、立委黃偉哲、前台南市副市長顏純左、民進黨前副秘書長李俊毅及立委王定宇。初選登記日期自1月15日至19日止。1070118





民進黨立委陳亭妃（前）18日在民進黨中央黨部，辦理台南市長初選登記。中央社記者鄭傑文攝 107年1月18日