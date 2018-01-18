副總統籲台商 助台融入區域經濟整合

（中央社記者葉素萍台北18日電）副總統陳建仁今天接見日本台商，期盼台商能運用長期深耕人脈、資金及資源，結合政府經貿政策的戰略藍圖，為台灣在國際上發聲，以實際行動協助台灣加速融入亞洲區域經濟整合。



陳副總統今天在總統府接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」。



他說，台商是中華民國台灣在海外的重要策略夥伴，積極扮演凝聚僑界力量的推手角色。台商們在海外打拚，扎下深厚的事業發展基礎，並在異國發揮台灣人勤奮努力的精神，不僅是連結及促進台灣與各國經貿合作的重要民間力量，更是台灣在海外最堅實的後盾。



陳副總統認為，海外台商長年在僑居國發展，對僑居國政經基礎及巿場特性非常熟悉敏銳，是台灣藏富於全球的軟實力。



他提到，從近期各項經濟發展指標可以發現，台灣的經濟表現持續向上提升，台股指數昨天更達到近28年來的新高。他期盼，台商與政府共同努力，讓台灣經濟越來越好。



陳副總統說，政府正積極推動法規鬆綁，建構新創產業的友善投資環境。台商布局全球的通路優勢是台灣最重要的資產，也是政府推動「新南向政策」、走入亞太地區、邁向全球最好的媒介。



他舉例，政府為推動非核家園、減少空氣污染，鼓勵綠能發展，日前已公布離岸風電產業遴選辦法，總金額近新台幣1兆元，相當可觀。副總統希望，台商能夠主動對外推薦台灣良好的投資環境及投資優勢，引介外資來台布局，共同參與新創產業的發展，再創台灣經濟的新里程碑。



另外，陳副總統也提到，為落實「5＋2產業創新計畫」，協助產業轉型，政府積極協助國內各產業團隊拓展國際市場。他期盼，借重台商對國際市場的熟悉度及資源，持續運用企業及民間的力量，促進國內企業與國外市場的連結，為彼此開創雙贏局面。



副總統強調，台灣的經濟成長與亞洲許多國家具有高度的關聯性，希望各地的台商會能運用長期深耕的人脈、資金及資源，結合政府經貿政策的戰略藍圖，為台灣在國際上發聲，以實際行動協助台灣加速融入「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」等亞洲區域經濟整合機制。同時，也期待未來在區域經貿外交及新興市場的開拓上，台商能繼續協助政府爭取更大的支持力量。1070118