外交部推新南向 邀16國人才來台研習

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）為落實政府新南向政策，外交部今天表示，今年將委託財團法人國際合作發展基金會舉辦有關電商與中小企業發展以及循環經濟推廣的研習班，邀請東協10國與南亞6國的專業人才來台參加。



外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎今天在外交部例行新聞說明會表示，為落實新南向政策，外交部將委託國合會辦理2場研習班，分別規劃在9月26日到10月9日舉行的「電子商務與中小企業發展研習班」，以及11月15日至28日辦理的「循環經濟推廣研習班」。



李新穎說，電商與中小企業是台灣的強項，循環經濟則是目前國際趨勢。這2場研習班預計邀請40位來自印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨，以及印度、斯里蘭卡、尼泊爾、孟加拉、不丹、巴基斯坦等國的政府機構與非政府組織的專業人才來台參與。



外交部表示，這些都是新南向政策的目標國家，希望藉此深化與新南向夥伴國家的合作關係，並協助台商企業建立人脈，拓展新南向市場。



除了新南向研習班，李新穎指出，外交部為呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），也在今年委託國合會舉辦16個研習班，預計邀請超過50國，共385位來自友邦及友好國家的政府官員、學者專家、企業家等來台研訓。



李新穎說，研習班主題多元，包括性別平等議題、資通訊科技應用、農業產銷、中小型企業發展、公衛醫療、天然災害防治管理、電子商務等。



李新穎表示，希望透過這些研習班，分享台灣經驗，並協助培訓合作國家的種子教師，他們完訓後可以回到各自國家，培訓相關人員。1070118