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政院推AI行動計畫 每年投入近百億

發稿時間：2018/01/18 13:25

最新更新：2018/01/18 16:46

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行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏（圖）18日出席行政院會後記者會，說明台灣AI行動計畫，讓AI與產業需求接軌，發展出創新經營模式。中央社記者謝佳璋攝 107年1月18日行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏（圖）18日出席行政院會後記者會，說明台灣AI行動計畫，讓AI與產業需求接軌，發展出創新經營模式。中央社記者謝佳璋攝 107年1月18日

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院推動台灣AI（人工智慧）行動計畫，預計從2018年至2021年，每年投入近新台幣100億元預算。行政院長賴清德今天表示，要讓台灣成為AI創新樞紐及全球智慧科技大國。

行政院上午舉行院會，科技會報辦公室向賴清德報告「台灣AI行動計畫（2018-2021）」。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，智慧國家是行政院五大施政目標之一，台灣AI行動計畫的目標，在於強化台灣既有優勢，以AI加速5+2產業創新；微軟公司上週宣布來台設立AI研發中心，代表台灣產業環境備受國際肯定，將持續爭取廣納全球人才、企業來到台灣，讓台灣成為AI創新樞紐及全球智慧科技大國。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏出席院會後記者會時表示，AI行動計畫經費來源有兩大類，分別是一般科技預算及前瞻基礎建設中數位建設的經費，規劃每年投入90億至100億元。

科技辦報告指出，AI行動計畫包括「AI人才衝刺」、「AI領航推動」、「建構國際AI創新樞紐」、「場域與法規開放」、「產業AI化」等五項重點工作。

在AI人才方面，科技辦表示，行動計畫規劃從2018到2021年要培養1000名智慧科技高階科研人才、每年培育智慧科技實務應用人才5000人，並擴大海外AI人才延攬活動。

AI領航推動上，科技辦說，將參考美國與日本做法，聚焦研究主題，找到優勢發展項目，並發展國家級AI前瞻研究網絡；建構國際AI創新樞紐方面，將結合國發基金及民間創投來扶植AI新創事業，培植台灣品牌的國際級AI企業、設立AI研發基地等。

科技辦表示，在場域與法規開放方面，如金融科技發展與創新實驗條例（俗稱金融監理沙盒）、外國專業人才延攬及僱用法已完成立法，資通安全管理法、無人載具科技創新實驗條例等正在立院審議中，將給予AI方案實驗空間；產業AI化上，推動AI創新媒合平台，結合5+2產業需求，總計將發展超過100個AI應用解決方案。1070118

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