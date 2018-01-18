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媒體影射賴揆圖利財團 政院：違背事實

發稿時間：2018/01/18 14:51

最新更新：2018/01/18 14:51

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（中央社記者顧荃台北18日電）媒體報導「大型廢棄物處理恐遭壟斷，榮工大發廠賴揆執意民營化」並指「環保團體批賴揆圖利財團」，行政院發言人徐國勇今天表示，相關報導違背事實，提出嚴正聲明與駁斥。

上報17日報導，前行政院長林全考量國軍退除役官兵輔導委員會主管的「榮工大發事業廢棄物處理廠」公益性，去年9月卸任前停止大發廠民營化；不過，行政院長賴清德上任後續推大發廠民營化。上報另報導「環保團體批賴揆圖利財團，大發廠民營化招商新系金主在列」。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會表示，林全任內從未撤銷大發廠民營化，相關報導違背事實，提出嚴正聲明和駁斥。

徐國勇表示，這項標案要到3月才會決標，目前仍在公告，怎麼會有圖利財團說法？對不實報導感到非常遺憾。

徐國勇說，大發廠要民營化，是考量效率等因素。民營化後，政府仍將保留最大股權，由經濟部所屬相關機構接手，最大股東還是經濟部下屬單位，不僅將在廢棄物處理上更有效率，公家機關也不會放棄相關監督責任。

他說，大發廠民營化招標仍在進行，共19家廠商前往勘查廠房及繳交保證金，不希望某些力量藉放話方式，產生不實報導與誤解，影響招標過程。

榮工大發廠是國內少數有能力處理有害事業廢棄物的大型處理廠，退輔會17日表示，為求大發廠移轉民營審慎周延，榮民工程公司慎密辦理大發廠資產評訂價格作業，15日公告招標，3月15日開標，預計6月中旬成立民營化公司，退輔會將督導榮民工程公司於兼顧政府、公司及清理效率前提下，如期完成大發廠移轉民營。1070118

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