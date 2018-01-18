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陳師孟：鎖定司法獄政 法律顧問團助查案

發稿時間：2018/01/18 15:17

最新更新：2018/01/18 15:17

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（中央社記者劉麗榮台北18日電）11名新任監委出席監察院就職前談話會。監委陳師孟說，他今天很乖，沒有提出什麼意見，未來將集中精神只參加司法獄政委員會，並組法律顧問團協助他調查案子。

監察院上午召開新任監委就職前談話會，由監察院長張博雅主持，11名新任監委出席，會議進行近3個鐘頭。

11名監委，未來將分三批報到，監委田秋堇、林盛豐24日報到，楊芳婉、陳師孟29日報到，其他監委則集中在22日。田秋堇說，宣誓就職會在總統府，報到後職務就開始了。

為什麼選在29日報到？陳師孟說，自己的功課要做好，他現在正在找一些法律專業的朋友，共同組成諮詢顧問團或後援會，因為他自己不是法律專業出身，希望多向朋友討教。至於上任後的第一案？他說，過去自己有一些主觀的優先順序，還是要請專家指教。

監察院有7個常設委員會，每位監委可以選3個委員會參加。陳師孟說，過去他對人權沒有接觸那麼多，僅鎖定參加司法委員會，這把年紀沒辦法同時處理很多事情，只能集中精神在某一個事情上。

王幼玲認為，感覺監察院框架滿多的，很多委員會的名額都滿了，譬如她想要參加的人權保障委員會（屬特種委員會）人數已滿，只能列席，但她是肩負任務而來，希望試試看，看監察院能不能成為人權委員會的獨立機構。

同為總統府人權諮詢委員會委員的王幼玲說，她希望監察院能修改內規，看人權委員會的名額能不能擴充，監委楊芳玲也提到同樣的問題。監察院則回覆，等到8月會重新改選，王幼玲說，她只有兩年任期，沒辦法等那麼久。

陳師孟說，這些法規都是長久延續下來，也許有其顧慮和考量，監委的責任是提出看法，對於哪些內規，監察院自己能改的，大家可以討論。

被問到和張博雅的互動，陳師孟說：「很好啊」「我今天非常乖，沒有提出什麼意見，也沒有做任何不良的動作。」田秋堇也說，今天談話會氣氛不錯。1070118

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