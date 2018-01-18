蘇貞昌春聯秒殺 蘇巧慧自嘆不如

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）前行政院長蘇貞昌昨天在臉書上送春聯，不到10分鐘100份就被秒殺，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今天說，與蘇貞昌聯名春聯歡迎度高於她個人春聯，只能「自嘆不如」。



農曆春節剩下不到一個月，民進黨多名立委紛紛推出春聯來贈送給選區民眾。



蘇貞昌昨天在臉書上，公布今年發送的春聯，送給前100名在貼文下留言的網友。這幅春聯提上傳統的「恭賀新禧」字樣，但下方有隻燙金的柴犬，蘇貞昌說，「春聯上還有家裡的『四女兒』巧比」。結果這篇貼文，10分鐘內就破100則留言。



蘇巧慧說，去年曾經印製2000份個人版的春聯、500份與蘇貞昌聯名的春聯，沒想到聯名款超級搶手，連屏東、高雄都有民眾打電話來索取，真的是「自嘆不如」，自己真的要再加油，要努力達到「超越衝衝衝」的目標。



她說，今年索性不做個人版，直接製作3000份聯名款，才分送一星期，已經所剩無幾。



不過，蘇巧慧送春聯也有奇招，她會製作選區內71個里長分別聯名的春聯，每個里分送數百份給各里長轉送里民，也藉此感謝里長一年來的幫忙。



此外，有意角逐新北市長的民進黨立委吳秉叡，為了迎接2018金狗年，特別準備「興旺招財」限量春聯贈送鄉親，即日起可到吳秉叡服務處索取，讓大家新春換新聯，興旺招財迎好年。



吳秉叡說，這次選的紙材防潑水也不易褪色，可擺一整年。至於為何選用「興旺招財」4個字，他說，狗是人類最忠實的好朋友，台灣人覺得狗來富，特別設計狗的燙金圖案，以旺點出狗年，將帶給大家旺旺來的福氣和財源。



另一名有意角逐新北市長的民進黨立委羅致政也在臉書上分享訊息表示，農曆新年很快到來，他署名的春聯也熱騰騰出爐了，有需要的朋友，歡迎即日起到板橋服務處索取。



羅致政告訴中央社記者，去年的「萬事如意」的春聯一開始送，很快就被索取一空，他今年特別準備了5、6萬份，並以「萬事興旺」為題，以亮紅色與燙金字體，效果非常好，歡迎民眾到服務處來索取。1070118