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賴揆：將補足消防人力和提升設備

發稿時間：2018/01/18 17:24

最新更新：2018/01/18 17:24

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（中央社記者劉建邦台北18日電）行政院長賴清德今天出席鳳凰獎頒獎典禮時說，將補足消防人力和提升設備，並撥經費支援竹山訓練中心，也支持消防員福利，最後勉勵消防員「什麼都是假的，安全回家才是真的」。

賴清德和內政部長葉俊榮下午出席由消防署舉辦的「鳳凰獎楷模表揚典禮」，賴清德致詞時說，明天是消防節，先祝福全國消防弟兄佳節快樂，希望透過辦理鳳凰獎楷模表揚，把警義消、志工赴湯蹈火的精神，推廣給每一個縣市的消防弟兄。

賴清德表示，台南大地震時，感受到大地無情，但人間有愛，案發後全國警義消第一時間陸續抵達現場，並待到完成救災工作，相信現場許多得獎楷模都有到場，當時自己在現場也見證救人如救火的精神，深受感動，對於頒獎給鳳凰獎楷模的感受也最深。

賴清德說，參加鳳凰楷模頒獎典禮前，葉俊榮特別赴行政院溝通，希望行政院支持4項事情，包含人力、設備、竹山訓練所及福利。

賴清德表示，全國消防員員額目前還缺1700人，因受限消防學校訓練人數速度，但有信心不超過4年可提供2700名消防人力，解決各縣市消防員不足，除增加人力外，也會全力支持更新消防車和救災設備。

賴清德說，至於位在南投縣竹山鎮的竹山訓練所，除可同時容納1300名消防員，也提供目前最尖端的救災消防課程，未來將在經費支援竹山訓練所，至於消防員的福利，行政院也會支持。

賴清德最後引用這次獲獎楷模的一句話「什麼都是假的，安全回到家才是真的」勉勵所有消防員，他說，救人之餘，也要注意自身安全，平時做好基本訓練，遇到災害時可降低自身傷害。1070118

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