總預算案海再現 立法院19日朝野先協商

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷、蔡佳伶台北18日電）立法院長蘇嘉全19日將召集朝野黨團協商民國107年度中央政府總預算案，民進黨團今天盼先談總數刪減多少，並濃縮提案數；國民黨團希望實質監督政府預算。



立法院臨時會陸續處理勞動基準法修正、農田水利會組織通則修正、所得稅法修正、監察委員人事同意權後，僅剩下總預算案與國家住宅及都市更新中心設置條例草案。



根據立法院統計，目前107年度中央政府總預算案，總計收到各黨團3525案。蘇嘉全已發出通知召集朝野黨團19日上午10時協商總預算案。



民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪告訴中央社記者，目前提案超過3000案，民進黨團認為可以先談總數刪減多少，這部分可以參考過去10年來的處理方式，對於個別案子，如果有政黨立場，希望可以濃縮表示意見與處理，這樣對處理預算案比較有效率，否則維持300 0案，表決都表不完。



他說，希望反對黨冷靜思考，這樣一路表決，會讓國家政務無法推展。劉櫂豪說，預計19、22日會先協商，沒那麼快處理，視協商狀況再來決定後續處理時程。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社表示，面對接下來的總預算案，尊重個別立委的提案，希望在協商過程中做到實質監督政府；如果行政單位有完整的說明，說服提案立委及黨團幹部，當然會有調整或是撤案的空間。



時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，時代力量的提案就是針對行政怠惰、行政不法等部分，透過預算強力監督，像是財政部、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、警政署、體育署及一些國營事業，都被列為嚴審的對象。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團會合理與理性的審查總預算案，該給的就給、該刪的就刪。1070118