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民進黨高雄四選將拚電視辯論 各抒己見

發稿時間：2018/01/18 19:14

最新更新：2018/01/18 20:47

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民進黨高雄市長擬參選人陳其邁（右2起）、林岱樺、管碧玲、趙天麟參加民視彭文正（右）及李晶玉（左）主持的電視節目所舉行辯論會，各抒己見並爭取選民的認同。中央社記者王鴻國攝 107年1月18日民進黨高雄市長擬參選人陳其邁（右2起）、林岱樺、管碧玲、趙天麟參加民視彭文正（右）及李晶玉（左）主持的電視節目所舉行辯論會，各抒己見並爭取選民的認同。中央社記者王鴻國攝 107年1月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨高雄市長擬參選人陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟今天下午參加民視電視節目的辯論會，4人各抒己見並爭取選民的認同，希望出線為高雄市政開創新局。

民視「政經看民視」邀請民進黨4名高雄市長擬參選人舉行的電視辯論會，4人今天下午進棚錄影並預定周六晚間播放。

林岱樺首先到場並接受媒體訪問表示，從政最重要的是誠心與良心，他人的不同言論就交給市民來公評，畢竟選舉過程最好且能檢視人性的場域，讓大家了解誰是適格的首長候選人。

她表示，她在意市民所關心的事，但對政治人物的口水一點沒興趣，在政黨初選時，依政治獻金法是不能募款，但其他人卻有這麼多看板或置入性行銷，她相信市民也會質疑這些錢從哪裡來，也會去評斷政治人物選舉的狀況。

趙天麟受訪時對他所提「兩個男人對決」口號表示，因為目前是陳其邁民調領先，才會單純的以陳其邁為目標，因此，他沒有對管碧玲或林岱樺等人不敬。

他對電視辯論會表示，也很高興大家一起來面對面來討論政治牛肉。因為勝選要靠政治牛肉及整合，但整合最好還是自然一點比較好，他不願造成任何人的不快。至於廣告議題，他表示，他的經濟力有限，競選經費也捉襟見肘，還好有朋友支持及媒體青睞，才能「無料」行銷自己理念。

管碧玲表示，民進黨在縣市長選舉一定要有女性候選人，有女候選人的話，民進黨對全民才能有較高的號召力，因此，她對此有責任感及信心，相信高雄人會選政績最優，最有魄力的她。

她表示，她無論是拚經濟或照顧弱勢及搶救失業上，所有候選人想要做的事，她都已做出成績，她有責任感把她這個優秀候選人推銷給所有市民，她會在2018縣市長選舉做最好的布局，她對此責無旁貸。

陳其邁對民調支持度高一事表示，選舉最重要是要努力爭取選民的認同，因此，他競選過程會與土地更接近，了解民眾的困難及爭取選民認同，也會多利用機會到漁村或山地部落或需投入更多資源關注的地方走走，雖然很花時間及很辛苦，但很值得。

他強調，民調只是參考，選舉過程要獲選民的認同，也要獲競爭同志彼此尊重。大家是同志也是團結政黨，大家有責任讓黨更團結，希望大家不要太過競爭及太過對立，這樣對黨的形象非常不好。1070118

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