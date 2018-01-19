蔣萬安不選北市 國民黨：初選提最佳人選

（中央社記者劉麗榮台北19日電）被視為「潛力股」的中國國民黨籍立委蔣萬安今天宣布不參加年底台北市長選舉，國民黨中央表示，尊重個人參選意願，台北市選舉預計春節後啟動，會按初選機制提出最有勝算人選。



蔣萬安今天說，不參加今年底台北市長選舉，續留立法院。國民黨主席吳敦義很清楚他的態度，知道他不選，未來他會全力支持透過黨內初選機制產生的參選人。



國民黨內人士指出，蔣萬安有向吳敦義報告，席間吳敦義有勸蔣萬安要不要再思考一下，晚一點再決定，不過蔣萬安很明白表態不選，吳敦義也尊重他的意見。



國民黨內目前已宣布參選台北市長的有前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。前總統府副秘書長羅智強原宣布3階段投入選戰，日前已表態加入丁守中團隊。



國民黨文化傳播委員會主委李明賢受訪指出，尊重個人參選意願，黨中央仍會按照初選機制，提出最有勝算的人選。



國民黨組織發展委員會主委李哲華表示，台北市選舉方面，中央提名小組預計農曆年後啟動全民調，任何合格黨員都可以登記參選。北市提名作業在年後展開，一方面也在看民主進步黨與現任台北市長柯文哲的競合關係，假如民進黨推出人選，國民黨勝選機率更高。



國民黨人士分析，蔣萬安是年輕新科立委、具爆發力，被視為「潛力股」，地方一直有不少勸進聲音，認為有和柯文哲一搏的機會，但也有人認為蔣萬安才剛選上立委，應該多歷練，這就要看個人的評估與意願了。



黨內人士認為，蔣萬安明確表態後，黨中央沒有勸進的可能，個人沒有意願，不可能硬叫他選。1070119