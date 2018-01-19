/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

蔣萬安不選市長 丁守中尊重肯定

發稿時間：2018/01/19 12:42

最新更新：2018/01/19 13:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨立委蔣萬安宣布不參加年底台北市長選戰，前立委丁守中（中）19日表示，尊重蔣萬安選擇，對蔣萬安決定留在國會持續為法案把關，給予高度肯定。中央社記者劉建邦攝　107年1月19日國民黨立委蔣萬安宣布不參加年底台北市長選戰，前立委丁守中（中）19日表示，尊重蔣萬安選擇，對蔣萬安決定留在國會持續為法案把關，給予高度肯定。中央社記者劉建邦攝　107年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）立委蔣萬安宣布不參與今年底台北市長選戰，前立委丁守中今天說，尊重蔣萬安選擇，國會是非常重要戰場，蔣萬安決定留在國會持續為法案把關，這是一種承擔，給予高度肯定。

中國國民黨籍立委蔣萬安上午在立法院受訪時說，不參加今年底台北市長選舉，續留立法院；國民黨主席吳敦義很清楚他的態度，知道他不選，未來會全力支持透過黨內初選機制產生的參選人。

蔣萬安宣布不投入台北市長選戰，外界關注已表態競逐的丁守中看法。

丁守中在競選辦公室受訪時說，國會是非常重要的戰場，民進黨透過絕對多數，通過許多傷害民眾的法案，蔣萬安選擇守住國會，是一種承擔，給予高度肯定。

丁守中表示，年底的台北市長選舉是一場艱困選戰，這時候要團結所有力量，推倒台北市長柯文哲的無能執政高牆，藍營團結從台北開始，會持續積極尋求各方支持，打贏選舉，未來也會全力衝刺，會去拜訪和向蔣萬安請益。

至於贏得黨內初選是否有信心，丁守中說，不會過度樂觀或太過悲觀，會更努力尋求各方支持。

丁守中認為，辦理初選辯論是對國民黨最好的宣傳機會，透過辯論，讓民眾了解市長參選人對城市的願景，希望黨內不要輕言放棄。1070119

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP