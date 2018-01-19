蔣萬安不選市長 丁守中尊重肯定

國民黨立委蔣萬安宣布不參加年底台北市長選戰，前立委丁守中（中）19日表示，尊重蔣萬安選擇，對蔣萬安決定留在國會持續為法案把關，給予高度肯定。中央社記者劉建邦攝 107年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）立委蔣萬安宣布不參與今年底台北市長選戰，前立委丁守中今天說，尊重蔣萬安選擇，國會是非常重要戰場，蔣萬安決定留在國會持續為法案把關，這是一種承擔，給予高度肯定。



中國國民黨籍立委蔣萬安上午在立法院受訪時說，不參加今年底台北市長選舉，續留立法院；國民黨主席吳敦義很清楚他的態度，知道他不選，未來會全力支持透過黨內初選機制產生的參選人。



蔣萬安宣布不投入台北市長選戰，外界關注已表態競逐的丁守中看法。



丁守中在競選辦公室受訪時說，國會是非常重要的戰場，民進黨透過絕對多數，通過許多傷害民眾的法案，蔣萬安選擇守住國會，是一種承擔，給予高度肯定。



丁守中表示，年底的台北市長選舉是一場艱困選戰，這時候要團結所有力量，推倒台北市長柯文哲的無能執政高牆，藍營團結從台北開始，會持續積極尋求各方支持，打贏選舉，未來也會全力衝刺，會去拜訪和向蔣萬安請益。



至於贏得黨內初選是否有信心，丁守中說，不會過度樂觀或太過悲觀，會更努力尋求各方支持。



丁守中認為，辦理初選辯論是對國民黨最好的宣傳機會，透過辯論，讓民眾了解市長參選人對城市的願景，希望黨內不要輕言放棄。1070119