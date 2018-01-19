蔡總統：每5年增補3000名消防人員

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天接見鳳凰獎楷模，她說，國人最關心的消防人力不足問題，政府從明年開始，會以每5年增補3000名消防人員為目標，讓消防人員的陣容更強大。



蔡總統今天接見「106年鳳凰獎楷模得獎人」，她致詞表示，今天是119消防節，她要向全國所有消防同仁、義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴和救護志工朋友，致上最高敬意，並恭喜獲得消防最高榮譽「鳳凰獎」的所有得獎人，他們的付出和努力，提升了台灣的防災能力，獲獎實至名歸。



蔡總統說，台灣的地理位置特殊，不但處於地震帶，也位於颱風路徑上，近年來在全球氣候變遷的挑戰之下，提升防災意識以及救災能力，更是台灣刻不容緩的工作。



蔡總統認為，除了從自身經驗中學習，也要吸取世界各國的災害經驗，持續檢討改進，以建立更完善的災害防救制度。她提到，像是去年的國家防災日，政府進行災防告警訊息服務測試，以及防災測試訊息播映，都是為了強化國人災害應變的能力。



蔡總統指出，她很清楚，要讓第一線人員安心救災防災，政府必須協助解決現有問題。國人最關心的消防人力不足問題，政府從明年開始，會以每5年增補3000名消防人員為目標，讓消防人員的陣容更強大。



在個人裝備方面，蔡總統指出，政府也積極解決問題，從2016年到2019年，陸續編列2億8000萬元預算以提升裝備。另外，針對義消夥伴，政府也陸續提撥5億6000萬元的經費添購裝備，讓大家在救災第一線的安全能更有保障。



蔡總統說，解決大家的問題，把人員補足、把個人裝備強化，是她念茲在茲的事情，「我們一定會做到，請大家放心」。1070119