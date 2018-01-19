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綠力守宜蘭民主聖地 3人完成初選登記

發稿時間：2018/01/19 17:29

最新更新：2018/01/19 17:43

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民進黨2018宜蘭縣長初選登記19日截止，陳歐珀（左起）、謝燦輝、江永和3人角逐；登記後將先行溝通協調。（中央社檔案照）民進黨2018宜蘭縣長初選登記19日截止，陳歐珀（左起）、謝燦輝、江永和3人角逐；登記後將先行溝通協調。（中央社檔案照）

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和競逐宜蘭縣長初選。民進黨內人士分析，先前黨內紛擾讓支持者喪氣，但只要主帥定案，部隊整軍後，宜蘭仍有望延續綠色執政。

民進黨2018宜蘭縣長初選登記今天截止，陳歐珀、謝燦輝、江永和3人角逐；登記後將先行溝通協調，協調至1月30日截止，若無法達成協議時，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；3月5日至3月9日進行初選民調，屆時將決定提名人選。

原本被傳為「先代理、後參選」的宜蘭縣代理縣長陳金德，未登記黨內初選。日前，面對媒體詢問最後是否可能接受黨中央的徵召參選，陳金德語帶保留，沒有正面回答。

不過，黨內幹部指出，初選登記截止後，將進入後續協調作業，如果登記參與初選的人願意退，「不是完全沒有徵召的可能」，但是，「機會非常小」。

黨內人士分析，現階段外界對宜蘭選情普遍的看法是，目前的候選人好像不是大家心目中的強棒，比起國民黨內呼聲最高的羅東鎮長林姿妙，氣勢上差了一截。

黨內人士說，2018宜蘭縣長人選，已紛紛擾擾超過半年，支持者覺得不耐且喪氣，認為「這樣搞下去不會贏」，擔心民進黨守不住宜蘭這塊民主聖地，這些疑慮都是可以理解的。

黨內人士認為，雖然宜蘭一局「起手式不太好」，但民進黨在宜蘭的優勢是「部隊很強」；等到3月做完民調，主帥確定、不再有懸念，民進黨會開始整軍，到11月投票，還有9個月的時間可以努力；兩軍對決，開始進行政績比較、候選人特質討論，差距會逐漸拉近。

黨內人士分析，目前民進黨登記參選的3位人選當中，以有立委身分的陳歐珀知名度較高、出線的機率較大。至於，可能代表國民黨出征宜蘭縣長的林姿妙，優勢是具親和力，勤跑婚喪喜慶、紅白場，但是，她只有羅東鎮長的經驗，而陳歐珀當過立委，「全縣的知名度會比林姿妙差嗎？」

他認為，最後兩軍攻防的焦點，將是候選人特質、政治大環境、候選人的政見能否兌現；現在宜蘭是民進黨執政，若再加上中央資源的協助，要守住宜蘭執政版圖，並非外界所想的那麼悲觀。1070119

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