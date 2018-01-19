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藍縣市長二波提名 鎖定花東基竹澎湖

發稿時間：2018/01/19 17:33

最新更新：2018/01/19 17:33

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（中央社記者劉麗榮台北19日電）國民黨澎湖縣黨部今天通過建議黨中央徵召賴峰偉參選澎湖縣長，國民黨第二波提名預計在一月底，除了澎湖外，台東縣、花蓮縣、基隆市和新竹縣也可望一併提名。

中國國民黨布局2018年選戰，去年12月已通過首波提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。

澎湖縣黨部委員會下午開會，根據黨部所做民調，前澎湖縣長賴峰偉與其他4位黨內人選相比，民調居於領先，委員會將建議黨中央徵召賴峰偉。

地方人士表示，澎湖縣議會議長劉陳昭玲實力不錯，不過後來因為家庭因素不選。其他如副議長陳雙全、前縣黨部主委鄭清發及馬公市長葉竹林等，都在民調評比名單之內。最後賴峰偉的民調領先勝出，與現任縣長陳光復相比，賴峰偉也是領先。

國民黨組發會主委李哲華今天受訪表示，地方建議名單將送中央提名小組審核，經中常會通過後正式提名。

除了澎湖縣外，台東縣、花蓮縣地方黨部都已提出建議名單，台東縣由議長饒慶鈴勝出、花蓮縣則建議提名國民黨不分區立委徐榛蔚。

李哲華指出，目前基隆、新竹市正進行初選，要到28日左右才會有結果，因此第二波提名會在一月底進行。1070119

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