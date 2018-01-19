賴揆：列管下鄉座談提案 1個月檢視

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）行政院長賴清德今天率部會首長，下鄉雲林縣政府座談，聽取建言提案，希望雲林地方發展，讓鄉親感受到更幸福的未來，並表示，座談提案列管追蹤，1個月會檢視解決進度。



行政院推動落實「前瞻基礎建設計畫暨長照業務」，賴揆下午率部會首長到雲林縣政府，與縣府團隊座談，聽取縣府及鄉鎮市長建言提案，其中縣府提出垃圾處理、提振觀光、交通路網、空氣汙染等28項、鄉鎮市公所提出林內焚化爐等53項，明天將訪視長照據點及會勘中央管河川濁水溪揚塵。



賴揆表示，行政院包括政務委員、部會首長來到雲林，大家有意見可以充分討論，未來行政院會列案管理追蹤，大約1週彙整到主管機關國發會，1個月他會親自主持會議，檢視是否已解決相關問題。



雲林縣長李進勇簡報時，提出垃圾處理計畫、興建國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心、雲林虎尾糖廠觀光列車計畫、綠能專區、台78甲線通北港快速道等，爭取中央支持，盼讓雲林的基礎建設能有翻轉與更新的機會。



在鄉鎮市公所提案方面，眾所矚目已興建完成卻未啟用的林內焚化爐未來何去何從，林內鄉長張維崢表示，焚化爐鄰近淨水廠，盼爭取轉型為環境保護或能源博物館、環境教育訓練及展示中心或文創園區，以符合「做實事政府」的精神。



對於濁水溪揚塵的解決，環球科技大學環境資源管理研究所前所長張子見接受中央社記者訪問，提出集集攔河堰多放些水、六輕在冬季自籌水源的看法，雲林縣生態保育協會理事長陳泰安則表示，政府要有貫徹執行決心，水覆蓋、綠覆蓋等作為幾年後就能見出成果，否則決心與執行力若不夠，終究事難成。1070119