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民進黨台南市長初選 6選將拚戰激烈

發稿時間：2018/01/19 19:17

最新更新：2018/01/19 19:17

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨辦理台南市長黨內初選，有立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃，以及前立委李俊毅、前台南市副市長顏純左6人登記角逐。6人各有支持者，競爭相當激烈。

葉宜津已連任5屆區域立委，在原台南縣轄區經營許久，基層實力雄厚。此次角逐台南市長黨內初選，在各行政區輪流舉辦參選說明會，並在一開始就提出「3歲以下每人每月新台幣3000元」的育兒津貼政見。

黃偉哲曾任台南縣議員，且已連任4屆區域立委，在2016年立委選舉時，以76.47%得票率成為全台立委候選人「得票率」最高者。這次參與黨內初選，強調延續清廉施政，也獲得許多議員及地方人士支持。

44歲的陳亭妃為6人中年齡最輕一位。23歲時就當選台南市議員，2008年當選立委，至今已連任3屆，妹妹陳怡珍是現任台南市議員。這次打出「行動政府」的口號，希望以最快速、周到的服務爭取支持，每次舉辦造勢活動，總是場面浩大。

王定宇2002年起擔任台南市議員，直到2016年轉投入立委選舉，在台南市第5選區拿到15萬3553票，「得票數」居全台所有立委候選人之冠。此次投入台南市長黨內初選，獲得前台南縣長陳唐山公開相挺。

顏純左是在2004年，接受前台南縣長蘇煥智邀請，出任台南縣副縣長；在縣市合併升格後，由當時的市長賴清德延攬擔任副市長。直到去年初為了投入市長黨內初選，辭去副市長一職。顏純左強調，自己有12年的副手經驗，最熟悉台南市政。

李俊毅在1996年當選立法委員後，曾在原台南縣轄區連任5屆區域立委，並於2009年獲得民進黨提名，準備代表民進黨參選台南縣長，但因縣市合併升格生變。他此次提出了減免房屋稅、廣設停車場等政見，爭取選民支持。

由於台南市長選舉向來被認為是民進黨有較大優勢，只要通過黨內初選，獲勝機會很大。因此，黨內初選往往相當激烈，從競選看板、電視廣告、到造勢活動，各環節都不放過。

這次登記的6人各自擁有雄厚根基，曾在媒體主辦的電視辯論會中針鋒相對，砲火四射；也曾有人互指對手發布的民調數字不實，擾亂視聽；另有多人強調自己是前市長、行政院長賴清德支持的接班人選，只是賴清德始終未公開表態。可預期的是，接下來初選競爭將更為白熱化，炮火可能不比真正的藍綠對決來得遜色。1070119

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