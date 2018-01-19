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藍營澎湖擬徵召 賴峰偉：政治就是這麼有趣

發稿時間：2018/01/19 20:22

最新更新：2018/01/19 21:09

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國民黨澎湖縣黨部19日舉行委員會，在年底縣長選舉勝選考量下，一致通過徵召前縣長賴峰偉（圖）再度回澎參選，對決尋求連任的綠營陳光復。中央社　107年1月19日國民黨澎湖縣黨部19日舉行委員會，在年底縣長選舉勝選考量下，一致通過徵召前縣長賴峰偉（圖）再度回澎參選，對決尋求連任的綠營陳光復。中央社　107年1月19日

（中央社澎湖縣19日電）澎湖年底縣長選舉，國民黨勝選考量，將徵召前縣長賴峰偉再度回澎參選，對決尋求連任的綠營陳光復。繼90年兩人首度對決，相隔16年主客易位，兩位藍綠縣長級的決戰，格外引人注目。

賴峰偉民國86年底當選13屆澎湖縣長，90年當選連任。他今天正好回到澎湖與友人相聚，面對媒體採訪他表示，人生有很多趣事，當年競選連任時，陳光復返澎來挑戰，選舉結果得票2萬2094票，陳光復獲得1萬4447票，順利連任；誰料時隔16年之後，變成回來挑戰連任的陳光復，「政治就是這麼有趣」。

國民黨澎湖縣黨部今天正好舉行委員會，全數委員在年底選戰勝選考量下，一致通過徵召賴峰偉，並建請黨中央徵名他參選；賴也表達意願再度披掛上陣，黨中央可望在月底或2月初正式提名參選。賴近期將拜訪黨內有意參選的同志，整合黨內所有力量，盼年底選舉藍天再現。

賴峰偉在這波縣長選舉黨內提名作業中積極參與，在兩次民調中，結果在4位有意參選者，賴峰偉的民調勝出，領先其他有意參選人，甚至與現任縣長陳光復相較，民調數字也毫不遜色。

賴峰偉縣長任內推出「消除亂象、激發能量」，任內率先推出撿骨進塔，任內遷移2萬3000多座、濫採砂石全數解決、取締毒炸魚與三層網、清除海底覆網等施政措施，讓澎湖永續，至今都讓地方津津樂道。1070119

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