/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

民進黨嘉義縣長初選 張明達翁章梁爭霸

發稿時間：2018/01/19 20:30

最新更新：2018/01/19 20:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁登記參加民進黨嘉義縣長初選，張明達文宣主打「穩定政局、繼續向前」，翁章梁要催生「新嘉義」。

張明達曾擔任嘉義縣番路鄉代會主席、番路鄉長、嘉義縣副議長，以及現任議長，擁有30年政治歷練。

張明達獲得縣長張花冠表態相挺，同時得到前省諮議員黃文峯、太保市長黃榮利家族力挺。

張花冠讚揚張明達政通人和，又兼具化解派系政黨對立能力，是推動未來嘉義縣產業、農業、文化觀光新時代的最佳人選。

翁章梁曾擔任台南縣長陳唐山祕書、台中市政府新聞室專員、嘉義縣人力發展所長、嘉義縣社會局長11年、行政院農委會副主委，歷練完整。

翁章梁提出七大政策催生「新嘉義」，希望讓嘉義變成一個年輕人願意留下來、老年人能夠安養天年的好所在。

翁章梁有立委陳明文、蔡易餘及部分農會系統的相挺，這次投入嘉義縣長初選，文宣主打「清廉、正派及實在」，強調未來可以為嘉義縣爭取更多資源。

張花冠、陳明文去年9月因「摟肩」事件決裂後，各自為支持的縣長人選張明達、翁章梁發聲，外界將初選解讀是「代理人」之爭，不過，張明達認為沒有這回事，自己不是誰的「代理人」，翁章梁則認為「代理人」之爭終將變成選舉花絮。

為了選後整合與團結，雙方都釋出善意，張明達認為敗選的就退選，支持勝出者，大家一起努力為民進黨贏得嘉義縣長選舉。翁章梁則希望雙方都必須自制，堅持競爭而不鬥爭，有利於選後團結。1070119

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP