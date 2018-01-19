民進黨嘉義縣長初選 張明達翁章梁爭霸

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁登記參加民進黨嘉義縣長初選，張明達文宣主打「穩定政局、繼續向前」，翁章梁要催生「新嘉義」。



張明達曾擔任嘉義縣番路鄉代會主席、番路鄉長、嘉義縣副議長，以及現任議長，擁有30年政治歷練。



張明達獲得縣長張花冠表態相挺，同時得到前省諮議員黃文峯、太保市長黃榮利家族力挺。



張花冠讚揚張明達政通人和，又兼具化解派系政黨對立能力，是推動未來嘉義縣產業、農業、文化觀光新時代的最佳人選。



翁章梁曾擔任台南縣長陳唐山祕書、台中市政府新聞室專員、嘉義縣人力發展所長、嘉義縣社會局長11年、行政院農委會副主委，歷練完整。



翁章梁提出七大政策催生「新嘉義」，希望讓嘉義變成一個年輕人願意留下來、老年人能夠安養天年的好所在。



翁章梁有立委陳明文、蔡易餘及部分農會系統的相挺，這次投入嘉義縣長初選，文宣主打「清廉、正派及實在」，強調未來可以為嘉義縣爭取更多資源。



張花冠、陳明文去年9月因「摟肩」事件決裂後，各自為支持的縣長人選張明達、翁章梁發聲，外界將初選解讀是「代理人」之爭，不過，張明達認為沒有這回事，自己不是誰的「代理人」，翁章梁則認為「代理人」之爭終將變成選舉花絮。



為了選後整合與團結，雙方都釋出善意，張明達認為敗選的就退選，支持勝出者，大家一起努力為民進黨贏得嘉義縣長選舉。翁章梁則希望雙方都必須自制，堅持競爭而不鬥爭，有利於選後團結。1070119