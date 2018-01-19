拚高雄市長 4綠立委分庭抗禮

（中央社記者王淑芬高雄19日電）民主進步黨高雄市長初選完成登記，形成4搶一的格局，參選人形象、專業度都是一時之選；選戰歷經立委劉世芳退選後，選情重新洗牌，各個來勢洶洶、各擅勝場。



民進黨高雄市長初選今天完成登記，4名參選人是立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟。高雄市長綠營初選這一仗起跑以來，選情激烈，從原來浮出檯面5人，競爭處處刀光劍影；參選人除了談政見、拚理念，檯面下的角逐更是不遺餘力。



陳其邁打出正義、溫暖的口號，他曾經以代理市長身分執政高雄市，加上多屆立委打下的基礎，要坐回高雄市長的大位，讓他更勤跑基層。他提出智慧城市治理新模式，宣示要當「經濟市長」、打造「經濟首都」。



立委趙天麟也訴求「新經濟」政見，要結合文化、運動等產業翻轉高雄市；他再三宣示揚棄舊政治思維和派系，會用城市新願景爭取認同。



趙天麟參選以來就以「打帶跑」策略，和路跑同好用雙腿跑遍高雄市各行政區，了解基層需求。治理高雄市，他提出「新經濟」政見，宣示要讓高雄子弟返鄉，未來會委任「財經副市長」招商引資，活絡經濟。



管碧玲有學者背景與多屆國會議員資歷，市民對她的能力有一定程度的評價，加上她是謝系、前高雄市長謝長廷的子弟兵，曾在市府擔任過首長，嫻熟高雄市的發展脈絡，占有優勢。



與管碧玲同屬謝系的高雄市議長康裕成也支持管碧玲，近來管努力衝刺，選情持續加溫。



主力在原高雄縣境的林岱樺，持續以一步一腳印勤走基層，宣傳她的「市民經濟三步驟」，將推動軌道、場館和水域經濟，於軌道沿線結合產業創造就業，推升高雄市的多元產業發展。



林岱樺勤走基層的身影，都讓選民看在眼裡，不管是廟會、里長座談，林岱樺每天行程滿檔，市長初選這一仗，她信心不減。1070119