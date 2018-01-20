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加班機暫卡關 邱垂正：當務之急是協商

發稿時間：2018/01/20 13:24

最新更新：2018/01/20 13:24

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（中央社記者繆宗翰台北20日電）陸委會副主委邱垂正今天表示，陸方片面啟用M503及銜接航路影響飛安，政府為此暫不核准兩家大陸航空公司春節加班機，也做好輸運措施準備。目前當務之急是兩岸應盡速恢復協商。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天上午接受中央社記者訪問時表示，政府已針對M503爭議多次向對岸表達強烈抗議與要求技術性協商，但是遲未獲得對岸善意回應。

他強調，「為了台灣尊嚴與民眾安全，目前僅是採取『暫不核准』的必要行動，當務之急仍是啟動協商。」

邱垂正表示，中國大陸片面啟用未經協商，且距離台北飛航情報區與金門、馬祖臨近的航路，每年有數百萬人次頻繁往返使用，在政府一再要求下仍拒絕溝通，這種罔顧飛安、置旅客安全於不顧的做法，政府予以嚴厲譴責。

他反問，北京方面口口聲聲說照顧台灣民眾利益，但是何以對台灣民眾所關心的飛航安全溝通置之不理；且故意以政治前提設限。

邱垂正表示，從這段時間中共的對台作為看來，各界均清楚瞭解，是誰在無所不用其極地施壓台灣去接受其政治立場，政府絕不允許陸方一再為所欲為。

他重申，2015年雙方就M503航路溝通時，對岸一再保證僅北向南單向飛行、W航路不啟用，何時啟用將在溝通後確認。對岸此時逕行啟用，明顯違反國際民航規範，近期國際社會也都希望兩岸溝通解決。

邱垂正質疑，陸方強詞奪理地說此航路沒有安全疑慮，如果事實如此，何以擔心溝通、面對面說明實際情況？

他強調，政府呼籲各方在中國大陸不願意協商溝通前，勿使用此安全尚有嚴重疑慮的航路。對岸不願負責、逃避現實的做法，一旦出現意外，必須承擔任何影響民眾安全的嚴重後果。1070120

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