婦聯會行政契約 內政部盼農曆年前簽署

（中央社記者劉麗榮台北20日電）內政部去年底與婦聯會、黨產會簽署備忘錄，並將依備忘錄意旨完成簽署行政契約。內政部說，目前文字部分已差不多定調，至於何時簽署，希望在農曆年前完成。



婦聯會、內政部和不當黨產處理委員會去年12月29日正式簽署備忘錄，共有7點協商結論。其中包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，婦聯基金會、聽障基金會、華興育幼院和華夏婦女基金會應有代表人參與行政契約協商簽署，並盡快完成董事會改選，納入社會公益人士。



內政部官員指出，契約的文字部分，三方幕僚已經談得差不多，幾乎定調。婦聯會近日也已發出開會通知，還需要一些作業時間做好內部溝通、說明。



婦聯會主委雷倩受訪表示，一切按程序進行，婦聯會要經會員大會決議通過，基金會要經董事會決議，文字部分，還在等內政部做最後一、兩個字的調整。



先前一度傳出前婦聯會主委辜嚴倬雲企圖翻案。辜嚴倬雲聲明指出，她是反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解。



官員說，文字部分，三方雖然都有一些不滿意，但都盡量修到讓各方都能接受，內政部表示，好不容易達成共識走到現在，婦聯會律師也努力化解有疑慮的部分，接下來就看婦聯會內部如何去跟會員說明。



原預定一個月內簽署行政契約，官員指出，還是會有一些彈性，但「不可能讓它拖過農曆年」，希望在農曆年前完成行政契約簽署。1070120