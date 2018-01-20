與柯文哲競合 民進黨估5月明朗

（中央社記者溫貴香、陳俊華台北20日電）民主進步黨與台北市長柯文哲的關係究竟是分是合？目前還沒決定，但黨內人士研判，至少要等4縣市3月初選後再說，估計到5月才會明朗。



被視為藍營強棒的中國國民黨籍立法委員蔣萬安昨天宣布不參選台北市長；另一方面，獨派大老、總統府資政辜寬敏直言，現在民進黨內看起來沒人可與柯文哲拚。面對民進黨基層要求自推人選與政治現實考量間，民進黨與柯文哲關係備受關注。



民進黨秘書長洪耀福受訪表示，要與柯文哲合作或分道揚鑣，目前選舉對策委員會尚未開會討論，還沒決定，現階段先辦好台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣提名初選再說。



民進黨規劃4縣市參選人完成登記後，中央黨部24日召開中央執行委員會審查參選人資格，並先溝通協調到30日止。如果無法達成協議，2月1日到2月11日辦理電視政見發表會，民調期間為3月5日到9日，3月14日中央執行委員會公告提名名單。



民進黨人士說，上次台北市長選舉，民進黨內採取兩階段提名模式，第一階段黨內有意角逐者先民意調查，勝出者再與柯文哲民調，也是到5、6月才決定人選，估計完成4縣市長黨內初選後，再思考新北市、台北市的問題，估計也要到5月。



已表態參選台北市長的民進黨籍立委姚文智表示，柯文哲與民進黨已不像過去可合作無間，現在民進黨全面執政，且是國會多數，「民進黨不推人會有危機」。



他說，民進黨不能在首都棄守，應要有政策、想法，更要有自己的市長參選人，這是全面執政的責任。



姚文智表示，將在4月下旬舉辦「擁抱中央公園」活動，計畫在松山機場周邊的濱江街、塔悠路、撫遠街與民權東路等，號召支持廢除松山機場、變公園的市民一起手牽手，環繞機場周圍。



他說，近期他在機場限高區，包括內湖、中山、南港、大同等區拜訪、簡報，對市民說明看法，希望支持者表達廢機場決心，目標至少動員1萬5000人，「會是近30年來最大的都市運動」。



此外，姚文智表示，台北市未來應在西元2022年舉辦「台灣博覽會」，以首都作為台灣領頭羊角色，完整展示經濟、社會與文化等各面向。



他說，台北市要透過這樣的活動，繼續站穩台灣領頭羊、心臟位置，表達自己有能力向國際宣示，發展台灣更有潛力的方向，如生技、文化創意、AI（人工智能）等產業，帶動都市變革。1070120