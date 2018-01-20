傳扁主張另組政黨 陳致中：沒聽過

傳出前總統陳水扁（右2）暗示應另組「一邊一國新本土政黨」，兒子陳致中（右1）20日表示不知情。圖為陳水扁15日北上探訪前總統李登輝（左2）。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄20日電）保外就醫的前總統陳水扁未經申請前往台北之後，台中監獄要求類似活動應在7天前提出申請，陳水扁疑似因而指責政府，並暗示應另組政黨，但他的兒子陳致中今天表示並不知情。



陳水扁15日北上探訪前總統李登輝行程，被負責執行陳水扁刑期的台中監獄認定違反規定。中監昨天發函給陳水扁，要求日後參加社區職能治療或其他活動，必須在7天前提出申請。不久之後，傳出陳水扁透過LINE質疑蔡英文總統的政府是否值得支持，並暗示應該另外組織「一邊一國新本土政黨」。



根據流傳的手機截圖，疑似陳水扁的LINE使用者說，他4天前北上探望李登輝，「終於引發層峰不悅」，並說前任總統馬英九「讓阿扁『保外就醫』」，現任總統「蔡英文把阿扁『軟禁在家』」。



訊息接著問兩個問題：「請問這樣的蔡德三政府還有力挺的必要嗎？」「請問另組一邊一國新本土政黨是否時候到了？」外界解讀，「蔡德三」指的是總統蔡英文，行政院長賴清德，以及法務部長邱太三。



針對此事，陳致中上午在高雄住處大樓前接受媒體聯訪時表示，「一邊一國」及堅持台灣主權獨立的立場，是陳水扁長久以來的主張，但他沒聽過陳水扁「要組一邊一國新本土政黨，也沒聽他提過」。



他表示，這幾天忙於跑行程，還沒時間去看陳水扁在LINE群組的留言。陳致中並說，陳水扁有看到中監這項「不合情理」的規定函文，「人是感情的動物，父親會有什麼反應，他只能『無言』」。



陳致中說，陳水扁日前北上探訪包括李前總統等兩名老友，事先有向中監口頭報備，行前也保密到家，屬私人行程，中監認定違規，形同給予陳水扁「軟禁」，他無法接受。他問說，陳水扁要去台南看孫子，探訪老母親，是否也要在7天前提出申請。



面對媒體詢問，日後是否會遵循中監規定而行，陳致中說，他會尊重高雄長庚醫院醫療團隊的醫療專業，繼續為陳水扁進行探訪親友及增進人際關係等社區醫療工作，「該做的還是會去做」。



台中監獄昨天以傳真方式傳送給陳水扁的公函中表明，陳水扁未來參加社區職能治療或其他活動時，都應於7天前提出申請，並附醫療準備與評估及安全維護規劃。中監重申，保外就醫應以醫療活動為主，以後參加對外活動，將採「對家人活動從寬、其它活動從嚴」原則。



台中監獄副典獄長陳進國受訪表示，傳真提醒事項給陳水扁，主要是要提醒他，依據受刑人保外就醫規定，參加醫療活動或外出，必須事前提出書面申請，待審核後才能參加，但條文未明確規定多久前須提出，這次明定要求7天前提出。



陳進國指出，陳水扁弔祭立委柯建銘母喪、前往翠山莊為李登輝祝壽等活動，事前都只有口頭告知要北上訪友，但事實上都與他陳述的不符，已明顯違反規定。



至於陳致中質疑「軟禁」說法，陳進國說，如果只是到公園散步、與家人私下聚會，中監不會過度干涉，但公開出席活動，必須依規定事先申請。



對於中監是否祭出罰則的問題，陳進國表示，這次主要是發函提醒，重申訪視小組仍會定期前往訪查，作為終止與繼續展延保外就醫的依據，所有行程都必須符合相關規定。



中監在傳真公函中列出實例，指陳水扁違反簽具保證及保外就醫受刑人管理規則，包括去年11月25日台北教育大學北師美術館參觀畫展、去年12月17日新竹市弔祭立委柯建銘母喪，以及今年1月15日赴新光醫院探訪醫師王誠良和翠山莊向前總統李登輝祝壽。1070120