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M503攸關飛安 黨政人士：政府必須有所堅持

發稿時間：2018/01/20 19:21

最新更新：2018/01/20 19:21

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民航局暫不核准使用M503航路的東方航空及廈門航空的176班春節加班機申請，卻引發台商反彈。黨政人士今天說，基於確保國安、維護飛安責任，政府在爭議航道議題，必須有所堅持。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

行政院大陸委員會今天下午表示，政府有責維護民眾平安返鄉的權利，願意盡全力提供台商安全及便利的返鄉途徑。

陸委會更強調，中國大陸不要迴避飛安的問題、不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、不要將其無理的片面作為反歸責於台灣，更不要以廣大台商為人質，製造矛盾與紛擾。

不願具名的黨政人士對中央社記者說，依據國際民航規範或是兩岸雙方在2015年所達成的共識，M503北向等4條爭議航道的啟用，無論基於區域安全，乃至於民航最關鍵的飛安，北京當局都有責任與我方進行協商，而不是去動員親中台商、媒體倒果為因來教訓台灣，「這不是面對問題、解決問題的態度。」

黨政人士說，中國片面啟用爭議航路，不僅是對區域的穩定安全的公然威脅，這種在國際民航上不負責任的片面作為，就是把兩岸往來台商、旅客的生命權益視為無物的做法，「政府基於確保國安、維護飛安的責任，在爭議航道的議題上，就必須有所堅持」。

另外，總統府昨天指出，北京當局違背兩岸雙方在2015年關於處理爭議航線的共識，在未經協商下片面啟動M503等4條爭議航線，對台海和平現狀以及東亞區域的安全穩定造成嚴重衝擊。總統已經指示國安相關部門持續掌握最新情勢發展，與區域各方保持密切聯繫，並且強化國防整備與國際說明。

總統府說，總統蔡英文呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解此事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。1070120

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