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中監提醒訪友違規 扁line貼文反擊

發稿時間：2018/01/20 22:11

最新更新：2018/01/20 22:11

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（中央社記者王淑芬高雄20日電）不滿被中監認定數次違反保外醫治規定，前總統陳水扁今天在line群組上貼文表示，一切都有依去年6月16日中監新聞稿內容所提指示辦理。中監也回應，只是提醒外出參加活動必須依照規定，沒有要處分。

台中監獄回應表示，19日傳真公文給前總統陳水扁，只是提醒外出參加公開活動，還是必須依規定且7天前以書面提醒，由中監審核後再參加，避免違反相關規定。

至於扁line貼文質疑將被處分，中監表示，沒有要處分扁，只重申保外就醫期間以治療為主軸，中監對家人聚會從寬、公開活動從嚴，只要離開高雄的住家就應申請，以對醫療與安全有完善準備。

陳水扁今晚line上貼文以「誰在說謊？請評評理！」為題指出，雖然整夜睡不好，血壓飆高，也要把被罔顧事實的真相說清楚。

line上貼出法務部矯正署台中監獄去年6月16日發出「並未軟禁保外醫治的陳水扁」新聞稿，內容提及「一般性外出與家人用餐、好友私下餐敘，純屬日常生活之活動，無須申請。」同時將1月12日與中監line對話的內容截圖一併PO出，證明有事先向中監口頭報備，盼好友評評理，到底是誰在說謊。

陳水扁說，去年以來都依中監指示辦理，相安沒事，只因去年11月25北上私下訪友，北師美術館館長、前故宮院長林曼麗順便陪同參觀她策劃的日本近代美展，被有心人拍到並提供媒體報導。

扁指出，為避免媒體一問三不知，獄方在11月27的例行訪視時，要求阿扁北部行程能夠先口頭講一下，也沒說違反什麼規定，甚至對外還表示看美展也是很好的美術治療。

他說，12月7日到新竹慰問遭逢母喪的柯建銘總召，因為不是公開的婚喪喜慶，如同私下到故立委戴振耀家宅慰問耀嫂一樣，應不必申請。再者，12月25日獄方例行訪視時也沒說阿扁有何不對。

他指出，1月12日下午有事先以簡訊告訴獄方「1月15日會到台北私下探訪二位生病中的前輩好友，當天來回。」獄方沒要求提出申准，只在1月13日提醒「近日天氣寒冷，尤其高鐵人潮眾多，容易感染疾病」認為不宜外出。

扁說，後來附上氣象報告回覆1月15日天氣放暖，且稱好友中風，一定要去看他。包括1月15下午到新光醫院探望住院的王誠良醫師、下午3時到翠山莊訪視李前總統的前、後，都未接到獄方的任何通知說沒申准不可去的訊息。

扁表示，由於李辦王主任（王燕軍）非刻意透露阿扁將向李登輝祝壽的訊息，導致原先約好要絕對保密不能曝光的信諾破局。扁貼文指出，李扁破冰會原是好事一樁，事後中監要處分阿扁，質疑這樣公平合理嗎？1070120

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