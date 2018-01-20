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高市長初選電視辯論 4參選人各抒己見[影]

發稿時間：2018/01/20 23:00

最新更新：2018/01/21 08:04

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「政經看民視」高雄市長參選人電視辯論會20日晚間播出，民進黨高雄市長初選4名參選人同台進行君子之爭。（圖取自政經看民視 民視看正晶臉書粉絲專頁www.facebook.com/jengchinonftv53）「政經看民視」高雄市長參選人電視辯論會20日晚間播出，民進黨高雄市長初選4名參選人同台進行君子之爭。（圖取自政經看民視 民視看正晶臉書粉絲專頁www.facebook.com/jengchinonftv53）

（中央社記者程啟峰高雄20日電）立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選後，4名參選人在一場電視辯論會各抒己見，立委林岱樺、趙天麟及管碧玲都認為，初選應回歸民生議題，立委陳其邁也盼團結。

「政經看民視」高雄市長參選人電視辯論會晚間8時在民視頻道錄影播出，歷時兩小時，民進黨高雄市長初選4名參選人林岱樺、趙天麟、陳其邁、管碧玲同台進行君子之爭。

這場辯論會分三階段進行，4名參選人第一階段以抽題方式輪番回答主辦單位準備的市政問題，先後進行五輪答題，各抒己見，第二階段接受現場兩輪提問，第三階段則是參選人分別進行總結。

面對現場提問的敏感問題「劉世芳退選誰是主謀？誰是共犯？誰是受益人？誰是受害人？」林岱樺認為，劉世芳退選原因在退選記者會上已有鋪陳，她也尊重，市民一點不在意劉世芳退選誰是主謀、共犯，誰是受益人、受害人，而是在意口袋是否有滿滿等生活及經濟問題，初選競選應回歸民眾在意的民生問題。

趙天麟感佩劉世芳退選的心意，他說，劉世芳退選所有的陰謀論應該就此停止，他贊同林岱樺初選回歸市民切身的民生議題，在初選最後40幾天，大家應在經濟、觀光、人口等政策上拿出「牛肉」，講這些時間都不夠了，不要再花時間進行背後人身攻擊，而應以最良善光明方式迎接最後這40幾天。

陳其邁表示，劉世芳退出初選，顧全大局兼顧團結，令他非常感佩。此時此刻太多的政治操作，是不恰當的，惟有團結才會得到人民的信任。

管碧玲肯定劉世芳對高雄市的貢獻及努力，也感佩劉世芳的退選；她希望，日後初選能擺脫風風雨雨的陰影，多辦像今天這種的政見辯論會，讓議題導向政策，造福市民。

在辯論會上，林岱樺力主城鄉共榮，堅決反對在馬頭山設置事業廢棄物掩埋場，捍衛原高雄縣民的生活、居住及環境權。

趙天麟強調，揚棄舊政治思維，用城市新願景爭取認同。他並提出「新經濟」政見，吸引高雄子弟返鄉工作；未來將委任「財經副市長」招商引資，活絡經濟，並有「勞動副市長」照顧勞工，將高雄經濟發展利潤平均分配給市民，讓市民共享經濟發展成果。

陳其邁表示，「我準備好了」，高雄是他心愛的故鄉，也是一生懸命的地方，他要做經濟市長、改善民眾生活、創造更多工作機會，讓高雄從「宜居城市」轉型為「智慧城市」，他一定會用盡一生氣力，解決高雄發展瓶頸，帶領高雄成為智慧城市、經濟首都。

管碧玲則表示，她從進高市府服務以來迄今18年，每天都在為高雄打拚，4名參選人只有她把這些年來為高雄的付出寫出來出書，供市民檢驗，只有她做到了這點，證明她是最有魄力及能力的市長。1070120

影片來源：政經看民視民視看正晶 YouTube頻道
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