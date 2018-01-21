外交部：優先爭取以觀察員身分出席WHA

（中央社記者顧荃台北21日電）第142屆世界衛生組織（WHO）執行委員明天在日內瓦召開，外界質疑外交部為何不在執委會提案。外交部今天表示，將爭取以觀察員身分出席5月的世界衛生大會（WHA）為優先目標。



從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。



民進黨多位立委日前呼籲，外交部應積極洽請友邦在執委會提案，讓台灣加入WHA；自由時報報導，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，請友邦協助在執委會提案的成本很低，外交部卻不做；台灣聯合國協進會理事長蔡明憲批評，不在執委會提案，今年接到WHA邀請函的機率就更低。



外交部發言人李憲章上午告訴中央社記者，今年將爭取受邀以觀察員身分出席5月召開的第71屆WHA為優先目標，做法上會讓台灣醫衛實力被看見，並讓國際社會及各界人士充分瞭解台灣的立場、聽到台灣的聲音。



李憲章表示，去年WHA結束後，外交部與衛福部等相關部會立即會商今年的推案，並持續透過駐外館處及各國駐台機構尋求協助。多個友邦及理念相近國家，已採取具體行動，包括向WHO幹事長或秘書處進行接洽。



李憲璋說，外交部也持續跟關心這個議題的民間團體及醫衛專家交換意見，共同努力爭取國際支持。今年WHA的推案做法及相關國際文宣工作已籌備多時，會適時向各界說明。



前總統陳水扁執政時期，政府曾在2002、2006年，洽請友邦向WHO執委會提案，盼執委會將邀請台灣以觀察員身分參加WHA列為WHA臨時議程，2008年則是請友邦向WHO執委會提案，促世界衛生條例中納入台灣，直接聯繫通報；但都遭到中國大陸或親中國家阻撓而未果。1070121