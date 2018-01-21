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蔣萬安不選北市 柯建銘：蹲久再跳無妨

發稿時間：2018/01/21 12:03

最新更新：2018/01/21 12:03

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（中央社記者王承中台北21日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，他常告訴國民黨立委蔣萬安，「在國民黨內你是有未來的人」，太早來的桂冠不是桂冠，蔣萬安是該沉潛靜思，蹲久再跳也無妨。

對於柯建銘的臉書發文，蔣萬安今天上午接受中央社記者訪問時，只簡短回應說：「謝謝柯總召的關心。」

中國國民黨立法委員蔣萬安19日宣布，不參加今年底台北市長選舉，將繼續留在立法院監督政府。

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘上午在臉書以「給蔣萬安及國民黨的一封信：在鐵達尼號上當船長及任何人，最後還是會隨船而沉的」為題發文表示，「三代台灣人」是蔣萬安棄選後最該讀的一本書。他說，太早來的桂冠不是桂冠，是該沉潛、靜思的時候了，蹲久再跳也無妨。

柯建銘表示，他跟蔣萬安父親蔣孝嚴在立院共事過，蔣孝嚴也是他新竹中學學長，由於有這段因緣，因此蔣萬安本屆進入立院，他自當會觀察、關心，持平而論，蔣萬安本質不是惡質之人，所以他總是告訴蔣萬安，「在國民黨內你是有未來的人」。

柯建銘說，國民黨在立法院亂無章法的反對、杯葛，無政黨及國家戰略思維，戰術又義和團化。他常告知蔣萬安「千萬不要隨之起舞，甚而帶頭作亂、強出頭」。

柯建銘說，但肯定蔣萬安理性的一面，雖然蔣萬安對勞基法有意見，但總預算蔣萬安只提4案、連署3案，占國民黨2528案案海比率甚小，也不會如時代力量用同一理由對警政署、國庫署、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）各提百案刪減或凍結案，尚屬可圈可點，是反對黨中最克制的、最理性的，可成大器。

柯建銘表示，政治人物存在的價值是在於被國家、人民、政黨利用幫助成正比，只有不斷「加值」、「升值」自己，作秀適可而止，短時的弄潮兒不會有英雄領袖的魅力，厚度、深度、廣度、溫度須慢慢堆疊。1070121

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