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丁守中成立競選辦公室 郝龍斌現身鼓勵

發稿時間：2018/01/21 12:13

最新更新：2018/01/21 12:58

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前立委丁守中（左3）競選台北市長辦公室21日舉辦啟用記者會，國民黨副主席郝龍斌（左2）致詞時表示，國民黨目前非常艱困，丁守中願意挺身而出參與市長選舉，當然值得鼓勵和肯定。中央社記者劉建邦攝　107年1月21日前立委丁守中（左3）競選台北市長辦公室21日舉辦啟用記者會，國民黨副主席郝龍斌（左2）致詞時表示，國民黨目前非常艱困，丁守中願意挺身而出參與市長選舉，當然值得鼓勵和肯定。中央社記者劉建邦攝　107年1月21日

（中央社記者劉建邦台北21日電）前立委丁守中競選台北市長辦公室今天成立，國民黨副主席郝龍斌現身活動時受訪說，很多黨內同志表達要參選，會透過初選機制推出人選；對已表達意願的人，當然要到場鼓勵。

爭取代表國民黨參選的丁守中競選台北市長辦公室上午舉辦啟用記者會，郝龍斌和台北市議員秦慧珠、汪志冰等人出席。

郝龍斌致詞時說，國民黨目前非常艱困，丁守中願意挺身而出參與市長選舉，當然值得鼓勵和肯定，丁守中在台北耕耘很久，他擔任市長時，丁守中就提供許多市政建議，並協助爭取攸關民眾的權利；台北市近年在相關評比節節下降，丁守中具有國際觀，將來若有機會擔任市長，一定可以勝任。

媒體詢問，現身活動場合，是否意味黨中央支持丁守中。郝龍斌表示，有很多優秀黨內同志表達願意參選台北市長，今天到場是為丁守中加油、打氣，將來會透過初選機制產生最不負眾望的候選人，全黨也會團結支持這名候選人贏得選戰。

郝龍斌說，他覺得任何參選人都應該被加油、鼓勵，特別趕到現場，應該有很多人是因臨時接獲通知才來不及到場。1070121

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