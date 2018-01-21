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蔣萬安不選 吳敦義：沒想到這麼快宣布

發稿時間：2018/01/21 12:48

最新更新：2018/01/21 13:17

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立委蔣萬安宣布不選台北市長，國民黨主席吳敦義（前右）21日出席國民黨高雄巿黨部小組長授證典禮時受訪表示：「沒想到他這麼快宣布。」中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日立委蔣萬安宣布不選台北市長，國民黨主席吳敦義（前右）21日出席國民黨高雄巿黨部小組長授證典禮時受訪表示：「沒想到他這麼快宣布。」中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）立委蔣萬安日前宣布不參加年底台北市長選舉，國民黨主席吳敦義今天表示，沒想到蔣萬安這麼快宣布，國民黨一定會循公開公正的初選機制挑選最適當的候選人。

吳敦義上午到國民黨高雄鳳山區黨部，出席國民黨高雄巿黨部小組長授證典禮時，接受媒體聯訪時，做以上表示。

面對媒體追問蔣萬安不選台北市長一事，吳敦義說，既沒宣布要選，何必要突然宣布不選，假如能多思考一段時間再做決定比較好，「沒想到他這麼快宣布，他既然宣布了，我反對有什麼用」。

吳敦義說：「我不可能保證提名蔣萬安，所以不能叫他不宣布，只能請他再思考一下。」

他強調，國民黨一定會循公開公正的初選機制來挑選最適當的候選人，無論是台北市長人選或高雄市長人選，原則一致，從未變更。

此外，與會的立委陳宜民受訪時表態要參選高雄市長，近日將在高市各區舉行參選政見發表會，並會邀蔣萬安南下，為他站台助講。陳宜民希望初選機制能採全民調方式取代以往的協調機制，提名人選能在3月前決定。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說，高雄市長人選會依黨內初選機制進行，他自己由於到任未滿6個月，不便表態是否參選高雄市長，將於明年3月到任滿6個月再做決定。1070121

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