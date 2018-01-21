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凝聚團結 吳敦義為基層小組長授證

發稿時間：2018/01/21 13:31

最新更新：2018/01/21 13:52

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國民黨高雄市黨部小組長授證大會21日在鳳山區黨部舉行，黨主席吳敦義（前右）出席授證並與黨籍民代同台造勢為國民黨加油。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月21日國民黨高雄市黨部小組長授證大會21日在鳳山區黨部舉行，黨主席吳敦義（前右）出席授證並與黨籍民代同台造勢為國民黨加油。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）國民黨高雄市黨部今舉行小組長授證典禮，黨主席吳敦義南下為基層小組長授證，現場湧進上千人，展現基層團結氣勢。吳敦義說，2018國民黨要從高雄出發，邁向2020重返執政目標。

國民黨高雄市黨部小組長授證大會上午在鳳山區黨部舉行，現場湧進上千人，擠爆樓上會場，1樓設置直播中心供無法在現場的小組長觀看。

立委黃昭順、陳宜民、高市議員許崑源輪番上台致詞，他們都強調，民進黨雖然做得不好，但國民黨一定要更重視基層，才能爭取民心，也唯有團結，才有機會重返執政。

國民黨高市黨部主委韓國瑜表示，國民黨是個大家庭，過去風風雨雨都結束了，從今起要更團結；台灣唯一的機會，就是國民黨重新執政，才能再重返榮耀，讓年輕人找到未來。

吳敦義則強調，民進黨執政1年多來，許多政策惹得天怒人怨，包含一例一休、空污嚴重、兩岸僵持等。其中對兩岸的僵局，他更是火力全開，炮轟民進黨無能。

吳敦義表示，M503的航線問題，過去國民黨能夠處理，現在民進黨竟要取消包機，犧牲台商返鄉權益，應該要進行談判，爭取台商及眷屬返鄉權益才對。

典禮最後，吳敦義帶領黨籍民代同台施放藍色氣球，並呼口號造勢，展現高雄「團結再出發，藍天再執政」的決心。1070121

國民黨高雄市黨部小組長授證大會21日在鳳山區黨部舉行，黨主席吳敦義（左）為基層小組長授證。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日國民黨高雄市黨部小組長授證大會21日在鳳山區黨部舉行，黨主席吳敦義（左）為基層小組長授證。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日
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