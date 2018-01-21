阿帕契第二支作戰隊 擬今年中成軍

（中央社記者呂欣憓台北21日電）陸軍航空特戰指揮部的阿帕契直升機在去年底成立首支作戰隊後，預計今年中可以再成立第二支作戰隊，代表阿帕契直升機已達全戰備能力。



陸軍向美國購買的30架阿帕契直升機，從2013年11月初開始逐步交機，到2014年10月全數交機。30架阿帕契攻擊直升機其中1架在2014年4月失事折損，目前共29架，全數配屬在陸軍航特部601旅。



航特部601旅自2013年起開始選員受訓，歷經換訓、接裝、擴訓、編成等任務，接著經過2年半的換裝訓練和技術測評後，陸軍在去年6月底舉行首支阿帕契作戰隊成軍典禮，使陸軍戰力升級。



不具名軍方官員表示，在通過各項驗證及作戰測評準後，第二支阿帕契作戰隊預計在今年中左右成軍，去年第一支作戰隊成軍，代表阿帕契具備初始戰力，兩支阿帕契直升機作戰隊先後成軍，代表著阿帕契已達全戰備能力，具有攻守兼備的獨立作戰戰力。



阿帕契有「坦克殺手」之稱，配賦的長弓雷達可行360度全向的空、地搜索，並在數秒內顯示出最具威脅性的16個目標，可同時發動攻擊；而先進的預警及反制系統，對各類雷射、雷達及飛彈威脅具有預警及反制能力，加上機身結構及重要組件均有強化鋼板防護，可在遭受攻擊時大幅提高戰場存活機率。



阿帕契直升機採購總價新台幣593億餘元，單機價格約7億9000餘萬元，採購內容還包括後勤、人員訓練、營區設施整建等。1070121