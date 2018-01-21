/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台鐵澳網謝淑薇小室哲哉
>rss

阿帕契第二支作戰隊 擬今年中成軍

發稿時間：2018/01/21 13:35

最新更新：2018/01/21 13:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北21日電）陸軍航空特戰指揮部的阿帕契直升機在去年底成立首支作戰隊後，預計今年中可以再成立第二支作戰隊，代表阿帕契直升機已達全戰備能力。

陸軍向美國購買的30架阿帕契直升機，從2013年11月初開始逐步交機，到2014年10月全數交機。30架阿帕契攻擊直升機其中1架在2014年4月失事折損，目前共29架，全數配屬在陸軍航特部601旅。

航特部601旅自2013年起開始選員受訓，歷經換訓、接裝、擴訓、編成等任務，接著經過2年半的換裝訓練和技術測評後，陸軍在去年6月底舉行首支阿帕契作戰隊成軍典禮，使陸軍戰力升級。

不具名軍方官員表示，在通過各項驗證及作戰測評準後，第二支阿帕契作戰隊預計在今年中左右成軍，去年第一支作戰隊成軍，代表阿帕契具備初始戰力，兩支阿帕契直升機作戰隊先後成軍，代表著阿帕契已達全戰備能力，具有攻守兼備的獨立作戰戰力。

阿帕契有「坦克殺手」之稱，配賦的長弓雷達可行360度全向的空、地搜索，並在數秒內顯示出最具威脅性的16個目標，可同時發動攻擊；而先進的預警及反制系統，對各類雷射、雷達及飛彈威脅具有預警及反制能力，加上機身結構及重要組件均有強化鋼板防護，可在遭受攻擊時大幅提高戰場存活機率。

阿帕契直升機採購總價新台幣593億餘元，單機價格約7億9000餘萬元，採購內容還包括後勤、人員訓練、營區設施整建等。1070121

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP