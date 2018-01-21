寒害蓮霧價格大跌 綠委籲速協助災農

（中央社記者王承中台北21日電）民進黨立委莊瑞雄今天說，這波寒流使蓮霧從每台斤新台幣100元跌至次級品不到數十元，農民心血有去無回。他要求農委會速協助受災戶，酌情放寬寒害補助標準，讓農民安心過年。



入冬首波寒流日前侵襲台灣，造成全台皆有農業災情傳出。民主進步黨籍立法委員莊瑞雄下午告訴中央社記者，行政院農委會統計，截至15日下午5時止(高雄市、台南市、新竹縣、嘉義縣、雲林縣、南投縣)，農業產物估計損失計4024萬元，農產損失估計損失金額2916萬元。



莊瑞雄表示，農作物被害面積423公頃，損害程度17%，換算無收穫面積72公頃，食用番茄被害面積最大，其次為苦瓜、桶柑、海梨柑及棗。漁業損失金額1107萬元，以文蛤池混養及少量專養虱目魚為主。



莊瑞雄說，截至去年為止，全台蓮霧面積達3800公頃，屏東縣就佔了2800公頃。這波寒流持續3天，日夜溫差約攝氏10度，蓮霧價格從原有每台斤100元跌至次級品每台斤不到數十元，農民投入心血有去無回。然而依農業天然災害救助辦法，部分農損未達標準，農民恐求助無門。



莊瑞雄表示，屏東林邊、佳冬、枋寮地區有大量養殖魚塭，養殖高經濟價值的龍膽石斑，但石斑魚不耐寒，連續3天氣溫10度以下，易發生寒害，而這波寒流來的又急又猛，災損仍在統計中。



他說，這波寒害，中央及地方政府應變略顯不足，要求農委會盡速辦理勘查、統計受損災情，協助受災農戶申請寒害補助標準並酌情放寬補助標準，讓農民能安心過年。1070121