/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台鐵澳網謝淑薇小室哲哉
>rss

國民黨31日第二波提名 鎖定基隆等6縣市

發稿時間：2018/01/21 15:33

最新更新：2018/01/21 15:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北21日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，31日將通過年底縣市長選舉第二波提名，包括基隆市、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等6縣市。

國民黨布局2018年選戰，去年12月已通過首波提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。

第二波提名名單將送1月31日中常會通過，包括經由初選的基隆市、新竹市，以及澎湖縣、台東縣、花蓮縣地方黨部提出的建議名單，分別為徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨不分區立委徐榛蔚參選花蓮縣長。

李哲華告訴中央社記者，宜蘭縣黨部預計本周開會通過建議黨中央徵召羅東鎮長林姿妙，因此，宜蘭縣也在1月31日提名之列。

至於2月7日是否再通過第三波提名？李哲華說，視協調情況並配合各參選人選舉節奏，目前未定。

此外，國民黨籍立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉後，國民黨由誰征戰備受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹告訴中央社記者，預計3月後展開初選。

黃呂錦茹表示，除前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文之外，台灣大學教授李錫錕與前台北市副市長邱文祥都曾表態參選。

黃呂錦茹說，她已拜訪邱文祥，邱文祥表示還要思考；近日計劃拜會李錫錕，但這都只是按既定工作，徵詢先前表態參選者意願，並非就是要找李錫錕代表國民黨參選。

國民黨基隆市長黨內初選，包括前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲、基隆市議長宋瑋莉3人登記參選；國民黨新竹市長黨內初選，計有前新竹市長許明財、新竹市議員林耕仁、李國璋3人角逐。兩個縣市初選結果預計1月28日出爐。1070121

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP