國民黨31日第二波提名 鎖定基隆等6縣市

（中央社記者謝佳珍台北21日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，31日將通過年底縣市長選舉第二波提名，包括基隆市、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等6縣市。



國民黨布局2018年選戰，去年12月已通過首波提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。



第二波提名名單將送1月31日中常會通過，包括經由初選的基隆市、新竹市，以及澎湖縣、台東縣、花蓮縣地方黨部提出的建議名單，分別為徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨不分區立委徐榛蔚參選花蓮縣長。



李哲華告訴中央社記者，宜蘭縣黨部預計本周開會通過建議黨中央徵召羅東鎮長林姿妙，因此，宜蘭縣也在1月31日提名之列。



至於2月7日是否再通過第三波提名？李哲華說，視協調情況並配合各參選人選舉節奏，目前未定。



此外，國民黨籍立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉後，國民黨由誰征戰備受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹告訴中央社記者，預計3月後展開初選。



黃呂錦茹表示，除前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文之外，台灣大學教授李錫錕與前台北市副市長邱文祥都曾表態參選。



黃呂錦茹說，她已拜訪邱文祥，邱文祥表示還要思考；近日計劃拜會李錫錕，但這都只是按既定工作，徵詢先前表態參選者意願，並非就是要找李錫錕代表國民黨參選。



國民黨基隆市長黨內初選，包括前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲、基隆市議長宋瑋莉3人登記參選；國民黨新竹市長黨內初選，計有前新竹市長許明財、新竹市議員林耕仁、李國璋3人角逐。兩個縣市初選結果預計1月28日出爐。1070121