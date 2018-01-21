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M503 民進黨呼籲中方勿迴避飛安問題

發稿時間：2018/01/21 16:19

最新更新：2018/01/21 16:47

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中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日

（中央社記者范正祥台北21日電）M503爭議未解，民航局暫未核准中國大陸廈門航空及東方航空的加班機申請。民主進步黨今天呼籲中方，勿迴避飛安問題。

民進黨下午發布新聞稿，對於台企聯和國民黨指責政府，不批准中方特定航空公司的春節加班機一事，黨發言人林琮盛回應，中方政府單方面宣布啟用爭議航線，並拒絕與我政府進行技術性溝通，已經嚴重影響飛安，台企聯應當理解安全的重要性，不應被北京當局綁架，罔顧安全問題，一味把矛頭指向自己政府。

林琮盛強調，人命無價，飛安不容妥協，任何一個執政政府都有責任維護民眾平安返鄉的權利。為避免返鄉民眾困擾，民航局提早告知加班機核准情形，並已鼓勵其他陸籍航空公司提出增班申請。政府已透過多元的配套替代方案，將運輸衝擊減少到最小，台商可多利用。

新聞稿中，民進黨也呼籲北京當局，維護台商平安返鄉，是兩岸政府不可迴避的責任。中方切勿轉移焦點，迴避最重要的飛安問題，更不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、勿將無理粗暴的片面作為，歸罪我方，更不要刻意讓台商淪為「政治炮灰」。1070121

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