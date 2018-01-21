陳以信投書 籲民進黨展開中國政策辯論

（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）前總統府發言人陳以信投書國際新聞雜誌「外交家」，呼籲民主進步黨展開「中國政策大辯論」，找出新的兩岸政策方向。



中國大陸4日片面啟用M503北上以及W121、W122、W123航路。由於M503航道爭議，民航局暫不予核准東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。



目前旅居英國的前總統馬英九時期總統府發言人陳以信20日投書「外交家」（The Diplomat）指出，中國大陸宣布啟用新航路後，總統蔡英文予以譴責，並尋求國際社會尤其是美國方面的支持，然而，結果恐怕無法盡如人意。



他表示，中國大陸在自身的飛航情報區劃設新航路，並沒有義務與台灣協商，儘管國際民航組織（ICAO）建議，啟動新航路須與周邊受影響的飛航情報區事先協商，但並沒有實質規範。美國國務院除了呼籲兩岸進行「建設性對話」，看不出將有其他動作。



陳以信表示，回溯2015年1月至3月間，兩岸針對M503航線協商，當時中國大陸同意無限期延後開設4條新航路，並同意將唯一啟用的M503南下航路西移6海里。然而，當初的成果現已不復存在，令人憂心。



他指出，蔡總統競選時曾承諾的是維持海峽兩岸現狀，而非目前的兩岸僵局。若蔡總統盼打破僵局，取得台灣在兩岸政治的掌控權，她的兩岸政策勢必要做出改變。問題是，要怎麼改變？



陳以信建議，可以從民進黨內的「中國政策大辯論」開始著手。民進黨1998年曾成功舉行「中國政策大辯論」，達成「台灣前途決議文」，決定在現有架構下，以較緩和的方式尋求獨立。「台灣前途決議文」替民進黨在2000年取得執政權鋪路，也成為民進黨往後兩岸政策的基本原則。



他表示，「中國政策大辯論」可以幫蔡總統從現況邁進一小步，藉由討論問題尋求出路。例如，在目前政策下，要如何落實維持兩岸現狀？民進黨是否應該凍結台獨黨綱？民進黨是否應該有另一個決議，更好地處理九二共識？無論達成何種結論，都將替蔡總統的兩岸政策注入活水。1070121