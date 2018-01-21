綠4縣市長初選15參選人資格可望全數過關

（中央社記者范正祥台北21日電）民主進步黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名選舉登記已於19日截止，共15人登記參選。本週三（24日）中央執行委員會將審查參選人資格，可望全數合格過關。



民進黨1月10日中執會通過「2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名作業選務相關事項」，其中，有關參選人入黨資格部分，必須連續滿二年。



民進黨4縣市長提名初選登記，其中台南市6人角逐最激烈，高雄市則是4名現任立法委員廝殺。



台南市長提名初選參選者共6人，包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及民進黨前副秘書長李俊毅。



登記高雄市長初選參選者有4人，分別是民進黨籍立委林岱樺、趙天麟、管碧玲及陳其邁。



登記宜蘭縣長初選參選者有3人，包括民進黨籍立委陳歐珀、宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝及宜蘭縣員山鄉長江永和。



登記嘉義縣長初選參選者有2人，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。



據黨中央規劃，參選人完成登記後，中央黨部24日召開中執會審查參選人資格，並先溝通協調到30日截止。如果無法達成協議，2月1日到2月11日辦理電視政見發表會，民調期間為3月5日到9日，3月14日中執會公告提名名單。



中央選舉委員會16日召開會議，確認今年九合一選舉將於11月24日投開票。1070121