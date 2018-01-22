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民調：74.2%民眾不贊成陸片面開通M503

發稿時間：2018/01/22 11:28

最新更新：2018/01/22 15:40

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兩岸政策協會22日在台北台大校友會館舉行座談會，公布M503航線最新民調，學者賴怡忠（左起）、立委羅致政、學者黃介正、張國城、譚耀楠等人出席與談。中央社記者施宗暉攝　107年1月22日兩岸政策協會22日在台北台大校友會館舉行座談會，公布M503航線最新民調，學者賴怡忠（左起）、立委羅致政、學者黃介正、張國城、譚耀楠等人出席與談。中央社記者施宗暉攝　107年1月22日

（中央社記者范正祥台北22日電）兩岸政策協會今天公布民意調查結果，74.2%民眾不贊成中國大陸片面開通M503航路，贊成者占17.6%。

中國大陸4日片面宣布啟用M503北上航路，距海峽中線最近僅4.2海里（約7.8公里）；而東西向銜接航路W121、W122及W123與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，如果有惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。

政府的回應措施，民調結果顯示，85.7%民眾支持政府要求中國大陸儘速和台灣方面溝通，確保兩岸飛航安全，不支持者占9.8%。

調查結果指出，支持政府不准飛行M503航線航空公司春節加班機並採取旅客疏運妥善應處措施的民眾占63.4%，不支持者占31.8%。

民調公布記者會上午在台大校友會館舉行，由兩岸政策協會理事長譚耀南說明調查結果，邀台灣智庫諮詢委員賴怡忠、民主進步黨籍立法委員羅致政、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、台北醫學大學通識教育中心教授張國城與談。

民調顯示，在陸方片面開通M503航路議題方面，60.2%民眾同意「中國大陸違反啟用相關航路需有兩岸共識」說法，不同意者占30.4%；58.2%民眾同意「嚴重影響兩岸飛航安全」，67.5%民眾同意「嚴重影響台灣空域國防安全」，64.3%民眾同意「是對區域安全和現狀的破壞挑釁」。

有關總統蔡英文兩岸主張與政策部分，民調顯示，65.4%民眾贊成蔡總統的兩岸關係主張，不贊成者占29.1%；78%民眾認為蔡總統上任以來，中國大陸對台不友善，認為友善者占15.5%。

至於中國大陸要求一中原則的九二共識作為互動前提，61.3%民眾不認同，認同者占32.3%。

譚耀南表示，不分統獨立場，民眾不贊成中國大陸片面開通M503航線比例都高於贊成。

賴怡忠說，雖有部分在陸台商質疑政府不准飛行M503航線航空公司春節加班機做法，但不能為返鄉便利，而以台灣人民及飛航安全為代價。

羅致政表示，民調反映多數民眾支持政府做法，特別是台灣民眾在國家安全維護方面有共識，對岸做法違背台灣民意。

黃介正說，M503爭議就是「片面」兩字。中國大陸不應沒經兩岸協商，就「片面」逕行劃設M503航線，並在宣布開通後很快就啟用。他建議保存這段期間飛航違常記錄，包括對空軍訓練空域造成的影響，透過適當管道向國際民航組織反映，並進行相關兵棋推演。

張國城說，相關單位應做好協商準備，預防在壓力下協商，須妥善因應。

這份民調是兩岸政策協會委託決策民調中心執行，在19日到20日進行電話訪問調查台灣地區滿20歲民眾，完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。1070122

影片來源：中央社
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