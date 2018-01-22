再修勞基法 卓榮泰：不見得馬上會碰到

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）行政院秘書長卓榮泰今天說，勞基法再次修正不見得馬上會碰到，但適時檢討一部符合台灣社會體制需要的勞動法律，是大家的共同期待，並不表示現在或下個月、明年就修正。



勞動基準法（簡稱勞基法）日前在立法院院會三讀修正通過，但效應影響到今天上午立法院朝野協商民國107年度中央政府總預算案。



中國國民黨立法院黨團提案指出，勞基法連兩年修正，導致勞資對立日益嚴重，修法評估機制失靈，且日前發生勞動部民調顯示大多數國人反對勞基法修惡，但行政院似乎完全未掌握勞動部評估及民調狀況，勞基法公告其爭議，顯示法制業務仍有改善空間，因此提案行政院施政及法制業務預算新台幣1124.5萬元刪除500萬元，並凍結1/10，待行政院提出相關檢討報告後，始得動支。



時代力量立法院黨團也針對這筆預算全數凍結，邀請行政院就勞基法修正、勞基法未來再修正、土地區段徵收等議題到內政委員會報告後再解凍。



國民黨立法院黨團書記長李彥秀認為，前行政院長林全任內曾要求，相關法規公告至少要有60天，日前的勞基法修正沒有公告這麼久。



民主進步黨立法院黨團總召柯建銘說，沒有法規規定相關公告要公告多久，現在修法已經結束了，可以回到總預算案討論嗎？他說，公告期限是美僑商會建議的。



時代力量立法院黨團總召徐永明說，行政院長賴清德去年12月7日說，台灣需要一部真正符合時代需求的勞基法，勞動部應立即著手全面檢視勞基法，啟動下一階段的修法。他說，今年底還要再修嗎？要求卓榮泰到委員會報告。



與會的卓榮泰說，勞基法再次修正不見得馬上會碰到，但適時檢討一部符合台灣社會體制需要的勞動法律，是大家共同的期待，並不表示現在或下個月、明年就做勞基法修正，行政院就此提出方向，是比較負責任的態度。



蘇嘉全說，全案凍結1/6，合併報告一次即可，專案報告後經同意始得動支，但李彥秀堅持國民黨團提案部分保留。1070122