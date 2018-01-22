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段宜康：賴清德毫無可能選新北市長

發稿時間：2018/01/22 13:37

最新更新：2018/01/22 13:37

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（中央社記者陳俊華台北22日電）與行政院長賴清德同屬新潮流系的民進黨籍立委段宜康今天說，賴清德如果當初接總統府秘書長或行政院副院長，大概80%接下來是要去選舉，但賴清德接閣揆，毫無可能選新北市長。

段宜康接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目專訪，主持人黃光芹提問，民主進步黨在新北市長選舉可能推派的人選，其中前行政院長蘇貞昌、游錫堃總被點名，這兩人還有可能？

「我不知道」，段宜康表示，沒收到什麼訊息。西元2014年縣市長選舉選得非常好，各縣市加6直轄市民進黨大獲全勝，2016年總統大選維持巔峰，這次一定會走下坡，可能有些縣市攻不下來，有些還會失守，新北市變關鍵。假設掉2、3個縣市，如果新北市可攻下，可能大家還會解讀成是大勝。

他說，民進黨守住桃園市、台中市、台南市與高雄市，台北市不落入中國國民黨手裡，新北市如果被民進黨拿下，國民黨要是6直轄市一個都沒有，要宣稱是打贏了恐怕也很難。

段宜康表示，新北市就是關鍵，現在看起來高雄、台南只要初選底定，最後勝負大家沒太大興趣，台中可能稍微緊張一點，桃園看來國民黨找不到參選人，台北會很有趣，但到底怎樣對決還不知道。

他說，兩黨對決最有戲的應是新北，也有重大戰略意義，新北選舉會變成今年選戰領頭羊，如果民進黨推出的參選人實力跟國民黨比較懸殊，會變得像高雄、台南那樣（選情一面倒），對民進黨不利，民進黨必然會找最強參選人，新北勝負會牽動各地選情。

黃光芹追問，賴清德當初怎麼選擇接下行政院長，而不是在新北市參戰？段宜康表示，有人接行政院重擔，比找到新北市參選人更急迫，主要是前行政院長林全離開後，總統蔡英文須找到民進黨最強的人當行政院長，且行政院施政也會影響今年選舉成敗。

黃光芹說，賴清德要選新北市或台北市長，有萬分之一可能性？段宜康說，「毫無可能」，如果賴清德當初接總統府秘書長或行政院副院長，大概80%接下來是要去選舉，但接了行政院長，這是毫無可能。1070122

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