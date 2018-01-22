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高市長黨內初選 段宜康:沒介入必要

發稿時間：2018/01/22 13:44

最新更新：2018/01/22 13:44

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（中央社記者陳俊華台北22日電）前新潮流總召、民進黨立委段宜康今天說，勸退立委劉世芳不參加高雄市長初選是劉世芳、高雄競選團隊共同討論；未來是否支持特定參選人？段宜康說，沒有什麼介入的必要。

民進黨立委劉世芳11日宣布不參加民進黨高雄市長初選，而劉世芳決定不參加高雄市長初選的一場關鍵會議，與會者之一段宜康今天接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目專訪，主持人黃光芹提問，新潮流是怎麼決定讓劉世芳退選？

段宜康說，劉世芳如果要衝的話代價太大，整個民進黨都要付出代價，本來已經安排好1月27日高雄市長陳菊要現身支持劉世芳，高雄巨蛋場地都訂好了，過去陳菊從來沒有正式站台，這次不光是要站出來，還要電話錄音拜票。

段宜康表示，如果陳菊這樣做，會引起黨內風波，劉世芳目前民調排名第二，只差民進黨立委陳其邁10幾個百分點，陳菊評估過，只有這樣做劉世芳才有可能贏，但要付出代價太大，會造成黨激烈衝突，反覆衡量後決定不要這樣做；但若不做，劉世芳初選要勝出就非常渺茫，「那就乾脆不要了，就退出」。

段宜康說，劉世芳退選後，其他候選人為票源競爭會放話，這也是可以想像的，但既然劉世芳退了、陳菊也不介入初選，大家就不要再去消費她們。黃光芹問，未來會支持特定參選人嗎？段宜康說，劉世芳都退選，「對我們來說，沒有什麼介入的必要」。

段宜康表示， 劉世芳在高雄知名度本來就不高，其他候選人都身經百戰，選民對他們非常熟悉，劉世芳過去都是擔任幕僚、非民選首長角色，即便有好的歷練，在民選經驗上，比起其他候選人遠遠不足；支持陳菊的選民，不可能100%支持劉世芳，實務上付出代價太大，為了黨在競爭上不要殺到見骨，就選擇收手。

黃光芹也問到， 勸退劉世芳的那場關鍵會議情形？段宜康說，過程不方便說，但勸退其實是和劉世芳、高雄團隊成員共同討論，劉世芳在不到1小時內就接受，劉世芳認為，不要讓民進黨在高雄陷入那樣的局面。1070122

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