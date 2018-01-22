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依法爭取前瞻計畫 中市：補助金額未定

發稿時間：2018/01/22 15:34

最新更新：2018/01/22 15:34

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）國民黨文傳會今天質疑文化部動用前瞻基礎建設計畫經費，支應台中市政府配合花博的一次性展覽。對此，中市府指出，依法爭取前瞻計畫經費，補助金額與項目都還未定案。

台中市政府文化局澄清指出，為台中整體藝文發展，市府依法爭取前瞻基礎建設計畫中的「藝文場館營運升級」經費，與國美館等單位合作以花為主題策展。

為配合台中花博主題，文化局表示，市府與國立美術館、東京富士美術館、財團法人奇美博物館、國立故宮博物院等公私單位尋求合作，擬以花為主題策展，並向中央申請「藝文場館營運升級」經費補助，讓各藝文中心能夠有高水準的展覽演出，在花博期間提供參加民眾高藝術展出。

文化局指出，文化部的前瞻計畫屬競爭型計畫，也會有外部專家參與審查，台中市與全台21個縣市政府都有提報相關計畫。文化部尚未通知中市府去作正式的初審報告，目前補助金額與項目都尚未定案，文化局仍在準備前瞻計畫的各項報告，對於能爭取多少經費一無所知，絕無獨厚台中市的問題。

中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷今天舉行記者會，出示「籌辦2018世界花博期間『四館合作主題展』第二次展覽籌備暨協調會議紀錄」。這場去年12月14日在文化部藝術發展司會議室的會議主席為文化部常務次長李連權，出席人士包括文化部、台中市政府文化局、國立故宮博物院與奇美博物館等人員。奇美博物館出席代表為副館長廖婉如，是林佳龍太太。1070122

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