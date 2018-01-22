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被點名選北市 葉匡時這麼回應

發稿時間：2018/01/22 18:19

最新更新：2018/01/22 18:19

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（中央社記者謝佳珍台北22日電）前交通部長葉匡時今天對遭點名參選台北市長表示，重點不在出不出來選，而在究竟怎樣才能做出最好的貢獻。前行政院長江宜樺也說，挑戰不在什麼人出來選，改變政治文化才有希望。

中國國民黨籍立法委員蔣萬安表態不選台北市長後，地方黨部接獲不少支持者詢問電話或表達失落，但國民黨籍立委賴士葆20日說，國民黨還有強棒，葉匡時就是不錯人選。聯合報今天則報導，藍營傳出點名江宜樺、葉匡時參選台北市長。

葉匡時今天透過臉書表示，重點不在出不出來選，而在究竟怎樣才能做出最好的貢獻。江宜樺去年初找他以及幾位志同道合的朋友成立長風基金會，所著眼的是究竟怎樣才能幫助台灣走出藍綠對決、世代對立、兩岸對仇的困境？怎樣才能讓下一代可以有更多的機會在世界發光發熱。

葉匡時認為，如果跳不出傳統的思維侷限，如果放不下歷史恩怨，如果無法用寬容前瞻的眼光思考台灣的未來，誰來選，誰當選都沒有意義。

江宜樺下午也在臉書發文表示，葉匡時講的沒錯，真正的挑戰不在什麼人出來選舉。台灣政治面臨的困境是民粹當道、價值扭曲、信任崩解。

江宜樺認為，改變政治文化，台灣才有希望，但這種努力無法速成。長風基金會目前正積極甄選青年領袖營的人才，希望一步一步做下去，可以多培養出一些視野前瞻、不受民粹左右，而且具有大格局的青年領袖。

他說，值得奮力一試的事情很多，而民間的力量也極為豐沛。「走在這條路上，我們不會寂寞。」

目前國民黨內已經表態參選台北市長者包括國民黨籍前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。1070122

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