/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇
>rss

安倍提日中合作 羅福全：對台灣沒影響

發稿時間：2018/01/23 14:51

最新更新：2018/01/23 14:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者范正祥台北23日電）台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全今天指出，日本首相安倍晉三發表2018年施政方針演說雖然提及日中合作、領袖互訪，但這對台灣沒有影響，「台日關係是在美日同盟的延長線上」。

日本22日召開本屆國會，安倍晉三發表2018年施政方針演說。有關日中關係方面，安倍晉三提及，將從大局出發，發展穩定的友好關係，呼籲領袖互訪，與中國的合作寫入今年施政方針，將展開合作，滿足亞洲的基礎設施需求。

對於安倍晉三表明對改善日中關係的姿態，羅福全接受中央社記者訪問時指出，現在亞洲進入非常不穩定的時代，除了北韓對於區域和平造成威脅，美國總統川普個性也被國際間視為不穩定，加上中國在南海和東海的進出造成區域爭議。過去亞洲雖有對立，但「維持現狀就是和平」，如今在許多面向呈現不穩定。

羅福全說，在此情況下，為了維護亞洲的和平穩定，更加凸顯「美日同盟」的重要性。

羅福全認為，安倍晉三施政方針演說強調日中合作，展現不與中國對立、願意對談的態度，不也意味著越是關係緊張，才越需要營造對談環境？

羅福全指出，日本是「兩手」做法。一方面讓中國感知，美日同盟關係是無法打破的。另一方面，日本是在美日同盟的基礎上，展現願意與中國建立對談平台。

他說，安倍晉三在施政方針演說雖然提及日中合作、領袖互訪，但這對台灣沒有影響。台灣與日本的關係，是在美日同盟的延長線上。台灣是日本的生命線，美日的共同態度是認為「維持現狀就是和平」，政策不會傾斜，美國也信賴日本的做法。

羅福全認為，中國當然知道日本在想什麼，也非常明白美國在川普時代仍會持續「停留」在亞洲，美日同盟目前呈現歷來最緊密巔峰狀態，這非中國樂見。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP