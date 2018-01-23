安倍提日中合作 羅福全：對台灣沒影響

（中央社記者范正祥台北23日電）台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全今天指出，日本首相安倍晉三發表2018年施政方針演說雖然提及日中合作、領袖互訪，但這對台灣沒有影響，「台日關係是在美日同盟的延長線上」。



日本22日召開本屆國會，安倍晉三發表2018年施政方針演說。有關日中關係方面，安倍晉三提及，將從大局出發，發展穩定的友好關係，呼籲領袖互訪，與中國的合作寫入今年施政方針，將展開合作，滿足亞洲的基礎設施需求。



對於安倍晉三表明對改善日中關係的姿態，羅福全接受中央社記者訪問時指出，現在亞洲進入非常不穩定的時代，除了北韓對於區域和平造成威脅，美國總統川普個性也被國際間視為不穩定，加上中國在南海和東海的進出造成區域爭議。過去亞洲雖有對立，但「維持現狀就是和平」，如今在許多面向呈現不穩定。



羅福全說，在此情況下，為了維護亞洲的和平穩定，更加凸顯「美日同盟」的重要性。



羅福全認為，安倍晉三施政方針演說強調日中合作，展現不與中國對立、願意對談的態度，不也意味著越是關係緊張，才越需要營造對談環境？



羅福全指出，日本是「兩手」做法。一方面讓中國感知，美日同盟關係是無法打破的。另一方面，日本是在美日同盟的基礎上，展現願意與中國建立對談平台。



他說，安倍晉三在施政方針演說雖然提及日中合作、領袖互訪，但這對台灣沒有影響。台灣與日本的關係，是在美日同盟的延長線上。台灣是日本的生命線，美日的共同態度是認為「維持現狀就是和平」，政策不會傾斜，美國也信賴日本的做法。



羅福全認為，中國當然知道日本在想什麼，也非常明白美國在川普時代仍會持續「停留」在亞洲，美日同盟目前呈現歷來最緊密巔峰狀態，這非中國樂見。1070123