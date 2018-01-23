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丁守中：柯Ｐ像迷幻藥 討喜卻未解決問題

發稿時間：2018/01/23 15:03

最新更新：2018/01/23 16:13

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表態參選台北市長的前立委丁守中（右）23日接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹（左）專訪時表示，台北市長柯文哲就如同迷幻藥一般，講話既討喜又好聽，但實際卻未解決市政問題。（POP搶先爆提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月23日表態參選台北市長的前立委丁守中（右）23日接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹（左）專訪時表示，台北市長柯文哲就如同迷幻藥一般，講話既討喜又好聽，但實際卻未解決市政問題。（POP搶先爆提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月23日

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北23日電）表態參選台北市長的前立委丁守中今天表示，台北市長柯文哲就如同迷幻藥一般，講話既討喜又好聽，但實際卻未解決市政問題，北市競爭力下滑要如何創造年輕人就業。

廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹今天專訪丁守中時，他做上述表示。

不過，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲上任以來，推動許多窒礙難行政策，包括市場改建、公共住宅的興建等，且認為政治必須落實在生活中的每一天，應面對問題、解決問題，並對於青年就業提出解決政策，未來仍會持續努力。

黃光芹今天專訪丁守中，開頭就先問如何看國民黨籍立委蔣萬安宣布不參選台北市長一事。

zoom in 前立法委員丁守中（圖）23日接受廣播節目專訪，對於國民黨立委蔣萬安日前表示不選北市長，丁守中說他很錯愕，本來已做好君子之爭的準備，現在鬆了口氣。中央社記者郭日曉攝 107年1月23日前立法委員丁守中（圖）23日接受廣播節目專訪，對於國民黨立委蔣萬安日前表示不選北市長，丁守中說他很錯愕，本來已做好君子之爭的準備，現在鬆了口氣。中央社記者郭日曉攝 107年1月23日

國民黨籍前立委丁守中表示，事前未預料到，也感到很錯愕，蔣萬安有選擇的權利，其實自己已做好君子之爭的準備，但仍坦言有鬆一口氣。

對於各界一直力拱蔣萬安參選。丁守中認為，媒體總是喜歡炒熱選舉議題；國民黨內當然希望選舉能有更多火花，總希望更多人參選；綠營則是「黃鼠狼給雞拜年」，不但說蔣萬安是悲劇人物，又批新北市副市長侯友宜是綠皮藍骨，都是分化策略。

他說，初選就像比武大會，黨內有些人一直點名且唱衰他，這和時代有點脫節，「人家沒有心，部分人卻一直鼓吹」，目前就是準備好自己，應付黨內初選。

對於國民黨中央委員連勝文日前說「選舉不要指望別人要靠自己」，丁守中認為，連勝文講得非常正確，選舉確實要靠自己，否則啦啦隊再強也沒用，他會積極爭取各界的支持，當然也會去爭取前國民黨主席連戰的支持。

丁守中直言，自己設定的對手就是柯文哲，目前藍營裡就屬他民調最接近柯文哲。他在40歲以上的北市選民是領先柯，但29歲以下選民部分則有6成支持柯、4成支持他，不過民調起伏很多，該補強的部分就補強。

他同時發現，年輕人也慢慢瞭解到柯文哲就像迷幻藥一樣，講話很好聽、既討喜又滑稽，但政治是要實實在在、腳踏實地和前瞻規劃，柯文哲談笑間搔頭似乎就解決很多問題，實際上問題仍在，北市城市競爭力評比持續下滑，又如何能創造年輕人就業。

「醜媳婦總是要見公婆」，丁守中說，對付柯文哲的策略其實很簡單，他將以專業來一一檢視柯文哲的政策，這場選戰並不難打，自己對北市的一草一木和國際競爭都了然於胸。

對於民進黨憂心柯文哲母雞帶小雞的選舉效應遞減。丁守中認為，民進黨和柯文哲是權謀結合，但柯文哲就像「家暴母雞」，綠營在很多政策上都已和柯文哲劃清界線，這對綠營問題比較大；國民黨員在選舉時則都是勇猛的「戰鬥雞」，互相支持、發揮火力、一起打拚。1070123

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