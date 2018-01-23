世界自由日 饒穎奇：盼陸落實自由民主

為慶祝世界自由日，世界自由民主聯盟23日在台北舉辦大會。世盟總會長饒穎奇（右3）、世盟中華民國總會理事長曾永權（左3），與青少年代表共同舉起象徵自由之火的火把。中央社記者侯姿瑩攝 107年1月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）為慶祝世界自由日，世界自由民主聯盟今天在台北舉辦大會，強調自由與民主的重要。世盟總會長饒穎奇致詞時表示，若中國大陸能落實人民自由權與參政權，將有助兩岸關係的和平發展。



饒穎奇說，1954年1月23日，1萬4千多名韓戰反共義士投奔自由抵台，那一天被定為「一二三自由日」，以紀念反共義士重獲自由。後來1993年改為「世界自由日」，盼結合全球愛好自由人士，促進各國自由民主發展。



他指出，大會主題是「自由之火，世代相傳」，不僅要感念義士當年追求自由的貢獻，更要象徵持續追求與捍衛自由的決心；不僅「我們這一代要享有憲法賦予的基本自由權」，自由之火也要傳給下一代。



他說，自由是民主的基礎，有了自由權，人民才可以真正當家作主，落實「主權在民」的理念。



談到兩岸關係，饒穎奇說，台灣最大的資產與優勢是自由與民主，他也盼望看到一個「自由民主均富」的中國。如果大陸能將自由與民主納入國家發展目標，落實人民的自由權與參政權，兩岸應能在這個基礎上進行更友善、更有建設性的交流與互動，「從而對兩岸關係的和平發展，產生更實質的貢獻」。



世盟中華民國總會理事長曾永權致詞時表示，日前美國非政府組織自由之家對世界各國做的國家自由度評比，台灣獲得高達93分，為世界最自由的國家之一，這是中國民國在台灣的政府和人民長年努力，讓台灣的自由民主成為舉世公認的成就。世盟希望將台灣自由民主的經驗傳揚到世界每一個角落，讓世界各地人民知道自由民主是可行的，這也是每年舉辦世界自由日慶祝大會的原因之一。



為了強調薪火相傳的意象，世盟也邀請青年代表致詞，以及國小學童帶來音樂表演。



活動尾聲，饒穎奇、曾永權與青少年代表，也共同舉起象徵自由之火的火把。活動共有數百名人出席參加，包含世盟會員代表、韓戰義士等。1070123