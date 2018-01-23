誰選北市 郝龍斌：還有3位可能宣布

（中央社記者謝佳珍台北23日電）中國國民黨由誰征戰台北市受關注，國民黨副主席郝龍斌今天表示，國民黨有許多優秀人才，除已表態參選者，還有好幾位跟他私下接觸過，保守估計，「有可能會宣布的還有3位」。



曾任台北市長的郝龍斌下午受訪談到今年台北市長選舉表示，國民黨有許多優秀人才準備參選台北市長，除已表態的前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文之外，還有好幾位跟他私下接觸過，有足夠的優秀人才，請大家放心，拭目以待。



郝龍斌說，他不覺得國民黨籍立委蔣萬安宣布不選台北市長之後，基層出現焦慮，丁守中、鄭麗文，都很優秀且有戰力。



媒體詢及還有幾位會選？郝龍斌說，保守估計，「有可能會宣布的還有3位」。他們將來會一一表態，他要尊重他們的意願，不能對外透露，不過，有1位一定會宣布，大約在農曆春節前後。



這3位是否有前任政務官或是否都是國民黨籍？郝龍斌相當低調，不願透露。



郝龍斌表示，黨內有初選機制，要透過初選民調，產生最優秀人選，競逐台北市長；至於初選期程，目前還沒有做最後確定。



國民黨台北市黨部打算3月進行黨內初選，是否太晚？郝龍斌表示，民進黨不會派人參選，3、4、5月都不會太晚，急什麼？



郝龍斌說，民進黨中央執政成績不理想，沒有浮現可以勝選的台北市長人選，因此民進黨不會推人參選台北市長，最後會選擇與台北市長柯文哲合作。他更研判，民進黨最後會有人脫黨參選。



此外，對於上報報導國民黨高層勸進郝龍斌參選台北市長，郝龍斌說，他是提名審查小組召集人，負責輔選與抬轎，不適合參與台北市長選舉，「我會選，但是輔選不是參選」，媒體報導捕風捉影。1070123